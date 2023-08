バウンティーハンター ジャケット

●サイズ:L

平置き時、着丈72.5cm・身幅67.5cmとなります。

●状態:若干の汚れや傷があります。

写真にて、御判断ください。

●その他、注意事項:

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

中古古着に理解のある方のみ購入お願いします。

神経質な方は御遠慮ください。

バウンティハンター 【 BOUNTY HUNTER 】とは

1995年に 岩永光 氏 が バウンティーハンター ( BOUNTYHUNTER )設立。

デザイナー岩永光 氏( HIKARU )は、文化服装学院在学中に アンダーカバー ( UNDERCOVER )デザイナーの 高橋盾 ( ジョニオ JONIO ) 氏と出会い、パンクバンド「 東京 セックスピストルズ 」を結成。大貫憲章 氏が主催する LONDON NITE というパンク・ロックのDJイベントにてバンドで活動していた。その後、LONDON NITEで出会った大貫憲章 氏の付人兼運転手を経て、1995年にバウンティハンター原宿店をオープン。

「 C.E 」デザイナー SKATE THING 氏( スケシン こと スケートシング )デザインのオリジナル フィギュアの第1弾 キッドハンター は即完売した。第2弾の スカル くんも即完売。

藤原ヒロシ 氏の グッドイナフ ( GOODENOUGH Goodenough グッド イナフ )、 NIGO 氏【現在 ヒューマンメイド ( HUMANMADE HUMAN MADE )】の ABATHINGAPE ( BAPE APE ベイプ エイプ アベイシングエイプ )、 Girls Don’t Cry ( ガールズドントクライ ) の VERDY (ヴェルディ)氏、 アンダー カバー ( UNDER COVER )、 ステューシー ( STUSSY )、 ネイバーフッド ( NEIGHBORHOOD )、 ダブルタップス ( WTAPS )、 WHIZLIMITED ( ウィズリミテッド ) 、whiz ( ウィズ ) 、 MEDICOM TOY ( メディコムトイ ) キューブリック BE@RBRICK (ベアブリック)、 XLARGE ( エクストララージ )、 ディズニー ( Disney ) 等の有名ブランドと コラボ している。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バウンティーハンター 商品の状態 やや傷や汚れあり

