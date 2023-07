FREDRIK PACKERS

セールにならない商品で公式サイトで14,300円でしたので4000円近くもお得です。

詳しくは下記よりご確認ください。

▪︎こちらは、主に育児用に機能を充実させたアイテムとなります。

ユニセックスなデザインのため、どなたでもお使いいただけます。

▪︎ 主な特徴

育児用に機能と軽さが両立されたデイパック。

広い開口部で視認性を確保し、荷物の出し入れがスムーズ。

大小様々なポケットにより、効率よく荷物を収納可能。

軽量かつ容量もしっかりあるため、マザーズバッグとしては

もちろん、普段使いとしてもオススメ。

パパママ兼用可能なもポイント。

▪︎ 表地

210D OXFORD NYLONとHEAVY MESHのコンビ。

▪︎ メインボックス

5コイルファスナー開口66cm。

▪︎ ショルダーハーネス

7mmのウレタンパッドとふっくらした3Dメッシュを使用。

取り外し可能なチェストベルトを装備。

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

