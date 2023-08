◉沢山の商品をほぼ毎日出品しています!

HAMILTON の ベンチュラ です!

HAMILTON hamilton

VENTURA ventura

ハミルトン はみるとん

ベンチュラ べんちゅら

H243010

H24301131

H24301731

SWISS MADE

スイス メイド

G3X PMG F3Z

RUS 3QM KRB

WATER RESISTANT

ウォーター レジスタント

5BAR 72.5PSI

17

H600243101

DG0318

H640000493

FA0718

BLACK GOLD

ブラック ゴールド 黒 金

純正 正規品

ウォッチ 腕時計

MENS UNISEX ユニセックス

エルビスプレスリー ロカビリー

カラー ケース:ゴールド

文字盤:ブラック

ベルト:ゴールド(純正蛇腹)

サイズ メンズ

購入場所 正規取扱店(東京)

購入年月日 2020年10月13日

動作 確認済み

付属品 専用箱、専用ケース、予備コマ、

説明書、ギャランティーカード

コメント

エルビスプレスリー、ウィルスミス、ケンドーコバヤシさん、藤原竜也さんなどの着用をご参考に是非!

No.2023 1316 0223

G51

★プロフィール必読!

★フォロワー様大募集!

★フォロワー様、同時大量購入者様は割引します!

★急に大幅値下げや出品終了あります!

○即決:即お支払いしていただければOK!

○在庫切れでキャンセルとなる場合もございます。

○ブロック対象

・言葉遣いの悪い方

・頻回な質問者

・返答がない方

・取り置き依頼

◉素人による、保管・検品・採寸・梱包のため、

見落としなど細かな点まで気になる方は購入をお控え頂き、神経質でないかたは、購入をよろしくお願いいたします(^ ^)

商品の情報 ブランド ハミルトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◉沢山の商品をほぼ毎日出品しています!→ #douzo現在出品中商品◉良ければ、他もご覧ください!→ #douzo時計HAMILTON の ベンチュラ です!HAMILTON hamiltonVENTURA venturaハミルトン はみるとんベンチュラ べんちゅらH243010H24301131H24301731SWISS MADEスイス メイドG3X PMG F3ZRUS 3QM KRBWATER RESISTANTウォーター レジスタント5BAR 72.5PSI17H600243101DG0318H640000493FA0718BLACK GOLDブラック ゴールド 黒 金純正 正規品ウォッチ 腕時計MENS UNISEX ユニセックスエルビスプレスリー ロカビリーカラー ケース:ゴールド 文字盤:ブラック ベルト:ゴールド(純正蛇腹)サイズ メンズ購入場所 正規取扱店(東京)購入年月日 2020年10月13日動作 確認済み付属品 専用箱、専用ケース、予備コマ、 説明書、ギャランティーカードコメント エルビスプレスリー、ウィルスミス、ケンドーコバヤシさん、藤原竜也さんなどの着用をご参考に是非!No.2023 1316 0223G51◉沢山の商品をほぼ毎日出品しています!→ #douzo現在出品中商品◉良ければ、他もご覧ください!→ #douzo時計★プロフィール必読!★フォロワー様大募集!★フォロワー様、同時大量購入者様は割引します!★急に大幅値下げや出品終了あります!○即決:即お支払いしていただければOK!○在庫切れでキャンセルとなる場合もございます。○ブロック対象 ・言葉遣いの悪い方 ・頻回な質問者 ・返答がない方 ・取り置き依頼◉素人による、保管・検品・採寸・梱包のため、見落としなど細かな点まで気になる方は購入をお控え頂き、神経質でないかたは、購入をよろしくお願いいたします(^ ^)◉沢山の商品をほぼ毎日出品しています!→ #douzo現在出品中商品◉良ければ、他もご覧ください!→ #douzo時計

