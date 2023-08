☆ご覧いただいてありがとうございます☆

●商品名

・champion チャンピオン リバースウィーブ スウェット

●ポイント

・希少80'sタグ、ワンポイント刺繍LOGO

・肉厚スウェット、USA製

・リバースウィーブ、目玉クリップ無し

※一点物古着ですので売り切れ次第再入荷はございません❗️

中cチャンピオンタグです。

※ヴィンテージなどの古着にご興味がある方にオススメです(^^)

●サイズ

・X-LARGE

●実寸

着丈→75

肩幅→60

身幅→66

袖丈→65

●カラー

・ネイビー、紺

※撮影環境により実物とは多少異なる場合がございますのでご了承お願い致します

●状態

それなりの使用感はございます。画像の様に背中部分に小穴がございます。その他、特に大きなダメージも無く、これからも沢山ご愛用頂けるものになります(^^)

●その他注意事項

あくまでも古着になりますので新品の様な状態ではございませんのでご理解いただいた上でご検討下さい(^-^)

★このアカウントの商品は新品、デッドストック以外、全てクリーニング済みとなっております^_^

当アカウントの商品にご興味を持って頂きましたこと大変嬉しく思っております。閲覧ありがとうございます^_^

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チャンピオン 商品の状態 やや傷や汚れあり

