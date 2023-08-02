世界的に スキンエフェクター ミュゼ クレンジング シート状美容液マスク 美容液 洗顔料 美容機器

ミュゼの入会時に合わせて購入した美顔器とスキンケア用品のセットです！

ケノン脱毛器 ver.8.4眉毛脱毛器付き

全て新品の完全未開封品です。

シェイプリフト ★8パットEMS同時使用Ｖスティック■スリムビューティハウス●



Panasonic EH-SA97-P スチーマー ナノケア

・美顔器【スキンエフェクター MS-801A】

YA-MAN IS-101N エイジングケアスチーマー フ ゴールド 美品

定価99,000円

脱毛



【未使用正規品】ミラブルプラス ミラブルplus ウルトラファインミスト

・クレンジング【ナノバブルクレンジングミルク】160ml

Refa 脱毛器

定価3,850円

Panasonic 光エステ ES-WP82 ホワイト



リファビューテックレイス (sale!!!!)

・洗顔料【ディープクリアウォッシュ】120g

脱毛器 ケノン ver.7.1

定価3,300円

【高級機種】 YA-MAN フォトプラスEX eye pro



ReFa FINE BUBBLE S リファ ファインバブル Ｓ

・美容液【高濃度プラセンタ原液EX100】30ml

【未使用】ヤーマン メディリフト ネック マッサー

定価13,200円

Panasonic EH-SA0B-N GOLD 最終値下げ



バイオプトロン プロ2 光美顔器 BIOPTRON Pro2 アグレックス

・シート状美容液マスク【ラメラトリートメントマスク】 5枚入り

りなー様専用

定価4,180円

YA−MAN EP-15W



展示品 YA-MAN ヤーマン ダブルエピ スキンボーテ STA-199T

発送時は、ダンボールに緩衝材と共に梱包いたします。

⭐︎美品⭐︎myse MS-82G GRAY

購入時、土日祝を挟んでの発送となる場合は2~3日発送にかかる可能性があります。ご了承ください。

商品の情報 ブランド ミュゼ 商品の状態 新品、未使用

ミュゼの入会時に合わせて購入した美顔器とスキンケア用品のセットです！全て新品の完全未開封品です。・美顔器【スキンエフェクター MS-801A】 定価99,000円・クレンジング【ナノバブルクレンジングミルク】160ml定価3,850円・洗顔料【ディープクリアウォッシュ】120g定価3,300円・美容液【高濃度プラセンタ原液EX100】30ml定価13,200円・シート状美容液マスク【ラメラトリートメントマスク】 5枚入り定価4,180円発送時は、ダンボールに緩衝材と共に梱包いたします。購入時、土日祝を挟んでの発送となる場合は2~3日発送にかかる可能性があります。ご了承ください。

商品の情報 ブランド ミュゼ 商品の状態 新品、未使用

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