【受注生産品】 デッド 80s 米軍 OG507 ユーティリティシャツ ミリタリー S157. シャツ

●商品説明

デッドストック vintage ヴィンテージ ビンテージ

80s 80年代 米軍 アメリカ軍 OG507 コットンポリエステル ユーティリティシャツ ミリタリーシャツ

SHIRT UTILITY DURA PRESS OG-507

DSA100-87-C-0410

1984年会計。

ここ数年のmilitary人気により古いvintageのものは年々入手困難になってきております。

これからどんどん値段が高騰すると言われているユーティリティシャツ。

希少なデッドストック。

お探しの方是非!

●状態

デッドストック品ですが、保管上の薄汚れ、ダメージ少しあります。右袖、バック裾に薄汚れあり。

これからも長く着ていただけます☆

※軍物の古着慣れしていない方や完璧を求めるお客様のご購入はご遠慮くださいませ

●カラー

オリーブグリーン

緑

●表記サイズ

16 1/2 × 36

着丈(首下中心付け根から裾下)77.5

身幅(脇下から脇下)60.5

肩幅(肩から肩を直線で)46

袖丈(肩から袖先)69

⚠︎身長、体重等によるサイズ感の質問には個人差ございます為お答えしておりません。実寸サイズ載せてますのでそちらで必ず確認お願いいたします⚠︎

採寸を載せておきますので

普段お使いのお洋服と比較して

いただけれはイメージしやすいと

思います◡̈

早い者勝ちですので気に入っていただけましたら売り切れ前にお早めのご検討お願いいたします!

Y-S157-3-M20-236

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ミリタリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◎この他のミリタリー ↓↓↓#にゃーにゃミリタリー#ライトブルゾンコート一覧◎この他のジャケット、コート ↓↓↓#にゃーにゃjacket他の出品はこちら☆ ↓↓↓#古着屋にゃーにゃまとめ買いがお得です!是非ご覧ください☆ ●商品説明デッドストック vintage ヴィンテージ ビンテージ80s 80年代 米軍 アメリカ軍 OG507 コットンポリエステル ユーティリティシャツ ミリタリーシャツSHIRT UTILITY DURA PRESS OG-507DSA100-87-C-04101984年会計。ここ数年のmilitary人気により古いvintageのものは年々入手困難になってきております。これからどんどん値段が高騰すると言われているユーティリティシャツ。希少なデッドストック。お探しの方是非!●状態デッドストック品ですが、保管上の薄汚れ、ダメージ少しあります。右袖、バック裾に薄汚れあり。これからも長く着ていただけます☆※軍物の古着慣れしていない方や完璧を求めるお客様のご購入はご遠慮くださいませ●カラーオリーブグリーン緑●表記サイズ 16 1/2 × 36着丈(首下中心付け根から裾下)77.5身幅(脇下から脇下)60.5肩幅(肩から肩を直線で)46袖丈(肩から袖先)69 ⚠︎身長、体重等によるサイズ感の質問には個人差ございます為お答えしておりません。実寸サイズ載せてますのでそちらで必ず確認お願いいたします⚠︎採寸を載せておきますので普段お使いのお洋服と比較していただけれはイメージしやすいと思います◡̈早い者勝ちですので気に入っていただけましたら売り切れ前にお早めのご検討お願いいたします!◎この他のミリタリー ↓↓↓#にゃーにゃミリタリー◎この他のshirt ↓↓↓#にゃーにゃshirt◎この他のジャケット、コート ↓↓↓#にゃーにゃjacket他の出品はこちら☆ ↓↓↓#古着屋にゃーにゃまとめ買いがお得です!是非ご覧ください☆Y-S157-3-M20-236

