お知らせ ログイン 会員登録 出品
【受注生産品】 デッド 80s 米軍 OG507 ユーティリティシャツ ミリタリー S157. シャツ

商品の説明

◎この他のミリタリー
【Giannetto】チェック柄 ワイドカラー コットン長袖シャツ 40 高級
↓↓↓
激レア❗️名作❗️STUSSY 18周年 ベースボールシャツ ステューシー
#にゃーにゃミリタリー
POLAR SKATE CO. MITCHELL POPLIN SHIRT

Comoli コモリ　バンドカラーシャツ　1

【最終値下】Nendles ニードルス シャツ

【最終値下げ　4/21までの出品です】NEEDLES track jacket
#ライトブルゾンコート一覧
サムライコア 寿限無 シャツ ブラック みそきん

バーバリー♡定番シャツ♡新品タグ付き♡Burberry

90s USEDサイケデリックシャツ Ｌサイズ　Santana
◎この他のジャケット、コート
木村拓哉着用　ヒステリックグラマー　オープンカラーシャツ　Lサイズ　完売品
↓↓↓
【古着】HARLEY-DAVIDSON レザーシャツ
#にゃーにゃjacket
ラルフ　レーヨン オープンカラー　xl ssz AH シャツ　noroll

ゆーみん&きうてぃ オリジナル グランパ チャコールサイズ2

雑誌掲載　神田贔屓　オンブレチェック　レーヨンシャツ
他の出品はこちら☆
WACKO MARIA × NECK FACE 19s/sアロハ
↓↓↓
FIRMUM FFBFSH LIGHT GREY M
#古着屋にゃーにゃ
【値下げ】OUTIL ウティ CHEMISIER UNIEUX
まとめ買いがお得です！是非ご覧ください☆
RJB アロハシャツ

SOSHI OTSUKI ソウシオオツキ エンディングプルオーバー　リネン

N.様専用　MASU GRANNY ZIP-UP SHIRTS
●商品説明
blackeyepatch カモジャケット　ブルゾン 総柄　supreme

未使用　ORIAN ドレスシャツ　BEAMS F
デッドストック vintage ヴィンテージ ビンテージ
【新品未使用】コムデギャルソンシャツ フォーエバー プレーンシャツ ワイド 黒S
80s 80年代 米軍 アメリカ軍 OG507 コットンポリエステル ユーティリティシャツ ミリタリーシャツ
【美品•人気Sサイズ】コムデギャルソンオム ロゴ BIGシルエットシャツ
SHIRT UTILITY DURA PRESS OG-507
【希少XXLサイズ】ステューシー☆刺繍アーチロゴ　ベースボールシャツ　入手困難

Sasquatchfabrix.　インナーダウン ジャケット 白 ノーカラー薄手
DSA100-87-C-0410
ウェアハウス ヴィンテージ レプリカ ブラウン シャンブレー ワークシャツ レア

山と道　Bamboo Short Sleeve Shirt メンズ L

【入手困難】 ヒステリックグラマー⭐︎ビックプリントシャツ
1984年会計。
martin margiela embroidered stripe shirt

SUNNY ELEMENT サニーエレメント Air Ffield shirt
ここ数年のmilitary人気により古いvintageのものは年々入手困難になってきております。
【STUSSY】ステューシーOLD STUSSY vintage shirt
これからどんどん値段が高騰すると言われているユーティリティシャツ。
未使用に近い グラニフ 半袖シャツ 薄手コットン 妖怪 コラボ ゲゲゲの鬼太郎
希少なデッドストック。
NEIGHBORHOOD ネイバーフッド　B.B.2TONE

ヨウジヤマモト pour homme オーバービックシャツ
お探しの方是非！
WACKO MARIA お化け　天国東京　アロハシャツ

Aloha Blossom【オープンカラー アロハシャツ】42

Blauer ブラウアー ライナー ポリスマン シャツ

auralee オーラリー　21aw ウール チェック シャツ サイズ4
●状態
【美品】Vivienne Westwood ヴィヴィアン　ワイシャツ　紫　スーツ

【値下げしました】UNUSED / 22SS Rayon s/s shirts
デッドストック品ですが、保管上の薄汚れ、ダメージ少しあります。右袖、バック裾に薄汚れあり。
50s ヴィンテージ PENDLETON ボードシャツ オープンカラーチェック
これからも長く着ていただけます☆
《激レア》ハーレーダビッドソン☆半袖シャツ 3XL 刺繍ロゴ グレー 灰色

新品未使用 Vivienne Westwood MAN オーブ 総柄 シャツ

X-girl セットアップ
※軍物の古着慣れしていない方や完璧を求めるお客様のご購入はご遠慮くださいませ
東洋エンタープライズ SUNSURF サンサーフ アロハシャツ　能面

シュプリーム　ワークシャツ

UNDERCOVER シャツ アウター BRUSHED LONG SHIRT
●カラー
【てよ様専用】Needles カバナシャツ　半袖　総柄　刺繍　ホワイト

90年代SUNSURF オリジナル•マトソン•メニュー　カメハメハ　アロハシャツ
オリーブグリーン
＜allery＞ NAVY STRIPE セットアップ

aton SUVIN BROAD OVERSIZED SHIRT / NAVY

アークテリクス スカイライン SS シャツ M

エンジニアードガーメンツ　キャンプシャツ　L
●表記サイズ
90S ポロ ラルフローレン コールドウェル シルク/リネン 開襟 半袖シャツ

taakk 22ss 百合　シャツ　long Flower shirts
16 1/2 × 36
新品　mm6 　シャツ　エムエム6 Maison Margiela　マルジェラ

JIL SANDER ノーカラージャケット
着丈(首下中心付け根から裾下）77.5
BROWN by 2-tacs B27-S001-1
身幅(脇下から脇下）60.5
FUCT SSDD ファクト チェーンステッチ レーヨンシャツ
肩幅(肩から肩を直線で）46
パエトン様専用ロンハーマン別注　RRL ダブルアールエル　デニムシャツ
袖丈(肩から袖先）69
THE ROARK REVIVAL ロアーク　柄シャツ　 L

TMT ピースマーク　シャツ

LOVELESS GANG OF CHICAGO スカル 千鳥格子柄 シャツ

新品タグ付き　ルイヴィトン【圧巻のダミエ、爽やかターコイズ】 半袖シャツ　ロゴ

【toruta様専用】2020AW FUTURAコラボシャツ サイズS

【美品クリーニング済】ERRICO FORMICOLA イタリアンカラー38
⚠︎身長、体重等によるサイズ感の質問には個人差ございます為お答えしておりません。実寸サイズ載せてますのでそちらで必ず確認お願いいたします⚠︎
美品 Cinquanta 50 バッファロー レザー ウエスタン ブラック

50s Southland ベースボールシャツ ウール ナンバリング マチ付

WACKO MARIA 正規品 総柄 開襟 シャツ ジム・ジャームッシュ
採寸を載せておきますので
unused チェックシャツ　us1482 タグ付き
普段お使いのお洋服と比較して
【即完モデル‼︎】STUSSY◎小花柄 ボタニカル 総柄シャツ B162
いただけれはイメージしやすいと
DAIWA PIER39 Tech Angler's Shirts L/S
思います◡̈
WACKO MARIA ワコマリア リヨセルアロハシャツ ナチュラル Sサイズ

RRL ダブルアールエル チェックシャツ Sサイズ

LITTLEBIG シャツ
早い者勝ちですので気に入っていただけましたら売り切れ前にお早めのご検討お願いいたします！
《新品 タグ付き》ブラックレーベルクレストブリッジ コットリネンチェックシャツ

新品 RRL コンチョ ボタン デニム ウエスタン シャツ インディゴ　キムタク

入手困難！DSQUARED2◆カモフラ 迷彩 デニムシャツ

Tomorrowland Cavan リネンシャツ
◎この他のミリタリー
新品 今期商品 ポロラルフローレン クラシックフィット オックスフォードシャツ
↓↓↓
ワコマリア　チェックシャツ　オンブレシャツ
#にゃーにゃミリタリー
新品未使用品【BARBA/バルバ】ドレスシャツ

1ldk別注 E.TAUTZ シャツ サイズXS

massese マシス レーヨン シャツ アロハ 開襟シャツ

21ss COOTIE エラーフィットデニムワークシャツ インディゴ M 半袖
◎この他のshirt
ヴァイナルアーカイブ/VAINL ARCHIVE アノラック　ハーフジップ
↓↓↓
graphpaper バンドカラー　シャツ
#にゃーにゃshirt
スイッチング幾何学レースプライムオーバーシャツ(クリーニング済み

ポータークラシック ロールアップマイクロツイルシャツ ALUMO FABRIC黒

ヴィンテージ　レーヨンチェックシャツ
◎この他のジャケット、コート
ザノースフェイス ショートスリーブヌプシシャツ XL
↓↓↓
DSQUARED２(ディースクエアード) ドレスシャツ
#にゃーにゃjacket
美品　Paul Smith シャツ

クリスヴァンアッシュ スポーティーシャツ 定価52500

名作 phenomenon 11AW セットアップ 迷彩シャツ パンツ L
他の出品はこちら☆
最終値下げ！THE TREAT DRESSING 新郎4点セット(2Lサイズ)
↓↓↓
HUMAN MADE HEART ALOHA SHIRT "Grey”
#古着屋にゃーにゃ
2006 patagonia pataloha LIMITED EDITION
まとめ買いがお得です！是非ご覧ください☆
GUCCI メンズシャツ

未使用 22AW comoli デニムコモリシャツ サイズ3

JUNGLE LS / SHIRT. WTAPS×NEIGHBORHOOD

40s レーヨン アロハシャツ　ビンテージ ピクチャーシャツ
Y-S157-3-M20-236

希少早物勝unused アフガンチェック　長袖　オープンカラー

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドミリタリー
商品の状態目立った傷や汚れなし

supreme Polartec Shirt

SAPEur デニムシューティングシャツ　XL

TOGA VIRILIS 17ss 開襟シャツ

アワーレガシー デニムシャツ52

ノースフェイス　マドラスチェックシャツ

70s Sovereign オンブレチェックレーヨンシャツ

希少 TENBOX Yankees Drug dealer shirt

【新品】ブラックレーベルクレストブリッジ　PW　半袖シャツ　バーバリー　L　茶

so 半袖シャツ（GH-shirts) 大山旬さんブランド
◎この他のミリタリー ↓↓↓#にゃーにゃミリタリー#ライトブルゾンコート一覧◎この他のジャケット、コート ↓↓↓#にゃーにゃjacket他の出品はこちら☆ ↓↓↓#古着屋にゃーにゃまとめ買いがお得です！是非ご覧ください☆ ●商品説明デッドストック vintage ヴィンテージ ビンテージ80s 80年代 米軍 アメリカ軍 OG507 コットンポリエステル ユーティリティシャツ ミリタリーシャツSHIRT UTILITY DURA PRESS OG-507DSA100-87-C-04101984年会計。ここ数年のmilitary人気により古いvintageのものは年々入手困難になってきております。これからどんどん値段が高騰すると言われているユーティリティシャツ。希少なデッドストック。お探しの方是非！●状態デッドストック品ですが、保管上の薄汚れ、ダメージ少しあります。右袖、バック裾に薄汚れあり。これからも長く着ていただけます☆※軍物の古着慣れしていない方や完璧を求めるお客様のご購入はご遠慮くださいませ●カラーオリーブグリーン緑●表記サイズ 16 1/2 × 36着丈(首下中心付け根から裾下）77.5身幅(脇下から脇下）60.5肩幅(肩から肩を直線で）46袖丈(肩から袖先）69 ⚠︎身長、体重等によるサイズ感の質問には個人差ございます為お答えしておりません。実寸サイズ載せてますのでそちらで必ず確認お願いいたします⚠︎採寸を載せておきますので普段お使いのお洋服と比較していただけれはイメージしやすいと思います◡̈早い者勝ちですので気に入っていただけましたら売り切れ前にお早めのご検討お願いいたします！◎この他のミリタリー ↓↓↓#にゃーにゃミリタリー◎この他のshirt ↓↓↓#にゃーにゃshirt◎この他のジャケット、コート ↓↓↓#にゃーにゃjacket他の出品はこちら☆ ↓↓↓#古着屋にゃーにゃまとめ買いがお得です！是非ご覧ください☆Y-S157-3-M20-236

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドミリタリー
商品の状態目立った傷や汚れなし

【受注生産品】 デッド 80s 米軍 OG507 ユーティリティシャツ ミリタリー S157. シャツ

10分钟前

【受注生産品】 デッド 80s 米軍 OG507 ユーティリティシャツ ミリタリー S157. シャツ

¥10,300 ¥8,755

(税込) 送料込み
9
9
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

2767c2e217104

 1434

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (9)

2767c2e217104
【受注生産品】 デッド 80s 米軍 OG507 ユーティリティシャツ ミリタリー S157. シャツ 【受注生産品】 デッド 80s 米軍 OG507 ユーティリティシャツ ミリタリー S157. シャツ

実物 新品 デッドストック 米軍 ユーティリティーシャツ OG-507【キャンペーン対象外】【I】

実物 新品 デッドストック 米軍 ユーティリティーシャツ OG-507【キャンペーン対象外】【I】


80年納品 米軍実品 U.S.ARMY OG-507 ユーティリティシャツ ミリタリー

80年納品 米軍実品 U.S.ARMY OG-507 ユーティリティシャツ ミリタリー


80年納品 米軍実品 U.S.ARMY OG-507 ユーティリティシャツ ミリタリー シャツ メンズM-L相当 カーキ :c230304172:cave 古着屋 - 通販 - Yahoo!ショッピング

80年納品 米軍実品 U.S.ARMY OG-507 ユーティリティシャツ ミリタリー シャツ メンズM-L相当 カーキ :c230304172:cave 古着屋 - 通販 - Yahoo!ショッピング


アメリカ軍 U.S.ARMY OG-507 ファティーグシャツ（新品）A14N

アメリカ軍 U.S.ARMY OG-507 ファティーグシャツ（新品）A14N


87年納品 米軍実品 U.S.AIR FORCE USAF OG-507 ユーティリティシャツ ミリタリー シャツ メンズM相当 古着 80年代 80s ヴィンテージ ビンテージ カーキ オリーブグリーン 【長袖シャツ】【3anniv】 | cave 古着屋【公式】古着通販サイト powered

87年納品 米軍実品 U.S.AIR FORCE USAF OG-507 ユーティリティシャツ ミリタリー シャツ メンズM相当 古着 80年代 80s ヴィンテージ ビンテージ カーキ オリーブグリーン 【長袖シャツ】【3anniv】 | cave 古着屋【公式】古着通販サイト powered


楽天市場】アメリカ軍 U.S.ARMY OG-507 ファティーグシャツ（新品

楽天市場】アメリカ軍 U.S.ARMY OG-507 ファティーグシャツ（新品


楽天市場】アメリカ軍 U.S.ARMY OG-507 ファティーグシャツ（新品

楽天市場】アメリカ軍 U.S.ARMY OG-507 ファティーグシャツ（新品

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【受注生産品】 デッド 80s 米軍 OG507 ユーティリティシャツ ミリタリー S157. シャツ
© www.inba.net, Inc.