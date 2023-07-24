代引き人気 4.5kg 2019年式 TOSHIBA AW-45M7(W) 洗濯機 洗濯機

岡山県引取り限定商品(たのめる便250サイズ 8600円で発送も可能です。送料分を足した金額に変更しますので、その際は入札前にご連絡ください)

twinbird wm-ec55 洗濯機 2021年 5.5kg 美品



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☆美品 中古★パナソニック 4.5㎏ 洗濯機【NA-F45B7】P692



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2019年式 4.5kg TOSHIBA 洗濯機 AW-45M7(W)

ハイセンス 洗濯機 HW-DG75A



AQUA AQW-GS50J(W) WHITE 2021年製

◆製品情報

美品 Panasonic ドラム式電気洗濯機 NA-VG700R 2016年製

・3つのシャワーで洗浄液を衣類全体にしっかり浸透させるから、ムラを抑えてキレイに洗います

★Haier洗濯機新品未使用★



TOSHIBA AW-45M5(W) 全自動洗濯機 分解洗浄済み洗濯機

・ガンコな汚れもすっきりキレイに「つけおきコース」！

ハイアール AT-WM45B-WH全自動洗濯機 シャープ冷蔵庫 SJ-14X-W



Panasonic NA-VG710L

・見やすい！「残時間表示」

619取付無料！高性能パナソニック風乾燥付き！おしゃれホワイトインテリア洗濯機



Haier 5.5㎏洗濯機 風乾燥機能付き

・ちょっと洗いに少ない水で！「最低水位12L（手動設定）」

全自動洗濯機パナソニック



日立 HITACHI 洗濯機 洗濯乾燥機 BW-DX100 G

・丈夫で清潔「ステンレス脱水槽」

CBジャパン 2槽式小型洗濯機 【マイセカンドランドリー】 TOM-05



一都三県限定 配送設置無料 ドラム式洗濯乾燥機 SHARP シャープ 10kg

型式：AW-45M7(W)

ゆきうさぎ 様【○2018年製○東芝○6.0kg○洗濯機(^^)/】

メーカー：東芝

Panasonic NA-VG730R ドラム式洗濯機 キューブル分解洗浄

年式：2019年製

高年式 21年5.5Kgハイセンス洗濯機 2306141631

容量：4.5kg

本州 玄関前まで

サイズ：550×934×534mm (幅×高×奥行mm)

NA-VH310L 大人気 マンションサイズ ヒートポンプ ドラム式洗濯乾燥機

3方合計：201.8cm

Hisense 洗濯機 HW-T45D

質量：約30kg

よさこい男爵 様専用178Z 洗濯機 最新21年モデル 単身用 4.5キロ



‼️送料設置無料‼️ 49番 東芝✨電気洗濯機✨AW-7D7‼️

◆管理No.

2019年式 4.5kg TOSHIBA 洗濯機 AW-45M7(W)

20230311H630

埼玉一部、都内23区送料無料！パナソニック ドラム洗濯機 11kg/6kg 乾燥



今月末処分2017年製TOSHIBA AW-7G5W縦型全自動洗濯機風呂水ホース

◆その他(備考)

送料設置無料❗️⭐️人気No.1⭐️入荷次第すぐ売り切れ❗️冷蔵庫/洗濯機爆安セット50

※付属品は写真に掲載している物が全てです。

ハイアール全自動電気洗濯機 JW-C55CK

出品商品は簡易清掃は行いますが、基本現状出品となります。

美品 ハイアール 4.5kg洗濯機 ホワイト JW-E45CF 2022年製



関東限定送料無料 東芝 洗濯機 5kg 0410あわ5 H 240

◆ 配送エリアと送料ついて

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購入商品は、別途料金にて自社配送も可能ですのでよろしくお願いいたします！

DAIKIN 加湿空気清浄機 ストリーマ MCK70XKS-W 2020年製



一部地域設置無料！ パナソニック 洗濯機 NA-F5B1 2023年製 5kg

配送エリアは、岡山県近県まで対応

2021年製全自動洗濯機 IRIS IAW-T602E WHITE

追加料金にて県外配送も対応可能です！

都内近郊送料無料 東芝 洗濯機 4.5㎏ AW-45M7 2019年製

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SHARP 全自動洗濯機 ES-GE5C-W 5.5kg 2019年製 F061



日立ドラム式洗濯乾燥機11kg/6kg 温水ナイアガラ洗浄 BD-S8800L

配送基本料金

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岡山・倉敷市 6,500円より

【美品】Haier洗濯機 JW-C55A

※オプション料金はプロフィールに記載しております！

【未使用】2020年製 Ag＋除菌システム搭載 温水洗浄 乾燥機能付★Y-316



【使用歴1年未満中古美品】Panasonic冷蔵庫洗濯機※一部地域配送設置無料

その他岡山県内、県外は応相談

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Panasonic 洗濯乾燥機 NA-FW80S6 2019年製 8.0kg

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洗濯機特徴：予約タイマー

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 やや傷や汚れあり

岡山県引取り限定商品(たのめる便250サイズ 8600円で発送も可能です。送料分を足した金額に変更しますので、その際は入札前にご連絡ください) その他商品も #僕の家具家電 に投稿しております！2019年式 4.5kg TOSHIBA 洗濯機 AW-45M7(W)◆製品情報・3つのシャワーで洗浄液を衣類全体にしっかり浸透させるから、ムラを抑えてキレイに洗います・ガンコな汚れもすっきりキレイに「つけおきコース」！・見やすい！「残時間表示」・ちょっと洗いに少ない水で！「最低水位12L（手動設定）」・丈夫で清潔「ステンレス脱水槽」型式：AW-45M7(W)メーカー：東芝年式：2019年製容量：4.5kgサイズ：550×934×534mm (幅×高×奥行mm)3方合計：201.8cm質量：約30kg◆管理No.20230311H630◆その他(備考)※付属品は写真に掲載している物が全てです。出品商品は簡易清掃は行いますが、基本現状出品となります。◆ 配送エリアと送料ついて購入商品は、別途料金にて自社配送も可能ですのでよろしくお願いいたします！配送エリアは、岡山県近県まで対応追加料金にて県外配送も対応可能です！#岡山 #倉敷 #広島 #福山 #鳥取 #香川 #兵庫 #姫路配送基本料金岡山・倉敷市 6,500円より※オプション料金はプロフィールに記載しております！その他岡山県内、県外は応相談【PR】#Panasonic #パナソニック #SHARP #シャープ #MITSUBISHI #三菱 #TOSHIBA #東芝 #HITACHI #日立 #AQUA #アクア単身 一人暮らし 家電セット 販売も可能です！【 #家電のレンタル 】も初めました！低価格で高品質な商品を利用できます！冷蔵庫、洗濯機、レンジ、テレビなどなど是非1度ご質問欄よりお問い合わせください(^^)#大型洗濯機 #洗濯機#大容量 #高年式 #家族 #単身#新生活 #引越し #一人暮らし#生活応援セット #家電レンタル全自動洗濯機 AW-45M7（W） （ピュアホワイト）洗濯機特徴：予約タイマー

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