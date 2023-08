無料発送 RIOS 5月限定値下！！ OF 福祿寿 × MERCEDES ブーツ

カラー···ベージュ

シューズ丈···ロング

ヒール高さ···3.1~5cm

ブーツ型···ウエスタン

履き口···紐なし

素材···本革

柄・デザイン···その他

#リオスオブメルセデス

#RIOS OF MERCEDES

#ウエスタン ブーツ

#ローパー ブーツ

#リオス

●サイズ : 表記6D (実寸23.5〜24cm相当)

●説明

・ブランド:RIOS OF MERCEDES×福祿寿

・商品名:Whisky dependence

・ソール: CREPE SOLE(ソールセーバー付き)

RIOS OF MERCEDES×福祿寿のWhiskydependenceになります。

VANPにはTAN HORSE BUTTを使っており、履きこめば履き込むほどウィスキー色に変化していくレザーを使用しております。

購入して秋・冬のみ2シーズン履いた程度、ソール交換後それほど履いておりませんので、カカトの減りは少なく、このまま履いていただける状態かと思います。VANP部分は多少キズやヨゴレはございますが、古着慣れされた方であれば特に気になる状態でもなく、まだまだこのまま履き込んで更に良いアジを出していただけるかと思います。

※インソール入れて履いていたので

中底は、ほぼダメージなしです。

小さいサイズはなかなか出品されないと思います。

お探しの方は、是非この機会にご検討下さいませ。

●状態・画像・採寸について

※出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせくださいませ。

※素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。

またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

●返品・交換について

中古品のため返品、交換は対応いたしておりませんので商品画像、説明文をご確認いただきご納得いただける方のみご購入お願いいたします。

●その他・注意事項:

自宅にて保管しております。細かいデザインなどは写真にてご確認くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド リオスオブメルセデス 商品の状態 やや傷や汚れあり

