■アイテム

お色は目を惹くレッド。

落ち感のあるレーヨン素材に人気のガーデニング柄をゴージャスに刺繍しております。

シルエットが美しい一着です。

後ろは紐で調節する仕様になっており、締め付け感なく着用できるのも嬉しいポイント◎

寒い時期はニットやブラウスを、暑い時期にはTシャツなどを着ていただければインナーを選ばずに1年中コーディネート可能な着回し力抜群のお品です♡

裾に着ていたら気付かない程度の薄ら汚れあります。その他は目立った傷や汚れなく綺麗なお品です。

一度人の手に渡った物にご理解いただいた上、ご購入くださいませ。

■サイズ(cm)

表記【FL5】(2XL 3L)

身幅:約52

着丈:約112

平置き実寸です。

多少の誤差はご容赦ください。

■素材

表地

レーヨン リネン

裏地

コットン

■発送

匿名配送・送料無料

畳みジワはご容赦くださいませ。

花柄が可愛いです。一年中着用できる商品だと思います。

■関連商品

#あす花*出品一覧

#あす花*スカート一覧

最後までご覧いただきありがとうございます(^^)

ロングスカート ロングワンピース 花柄 ジャンスカ 花刺繍 エンブロイダリー

カラー···レッド

柄・デザイン···花柄

シルエット···フレア

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド フランシュリッペ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド フランシュリッペ 商品の状態 やや傷や汚れあり

