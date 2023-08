ご覧いただき御礼申し上げます。

ニューバランス

M1400

スーパーチーム33

Made in USA

USAサイズ10 1/2 D

画像でもご確認いただけますが、タグ付きの未使用品 紐も通していない美品です。

黒、赤のシューレース、タグ、外箱全て揃っています。加水分解もしてません。

名番M1400から限定モデルのご紹介です。

アートと呼んでも相応しい出来栄えです。

画像ではわかりにくいですが、アッパー、サイド、ヒール全ての素材が通常のニューバランスとは一線を画しています。

五大元素がコンセプト。燃えるような火の「レッド」と冷たく輝く金属の様な「シルバー」、そのふたつの要素が混ざり合い相反する光の混ざり合いを表現した"火・金"を表現したアイテムとなります。

2007年に全世界33店舗限定販売というスペシャルリミテッドモデルです。

お色は、撮影状況、閲覧者様の端末のモニターによって実際とは開きがある場合があります。商品発送後のキャンセルはお受けできません。

#newbalance

#ニューバランス

#28cm

#メンズスニーカー

#m1400

#限定販売

#リミテッド

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

