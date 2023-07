丈···フルレングス

リーバイス501の66前期モデル

LEVISリーバイス×DENIM TEARSストレートパンツ

If six was nine のデニム ダメージピアス サイズ25

SeaRoomLynn HOLE CRASH ボタンフライ SRN02

【KURO】新品未使用タグ付き‼︎Monster stretch denim



Deuxieme Classe Tuck Buggy デニム 36

毎シーズン大人気のデニムがアップデートして登場!

ヴィンテージストレートジーンズ

今回は狭幅で赤耳のセルビッチデニム生地を使用しています。

値下げ カーヴィーデニム 36サイズ カレンソロジー

セルビッチデニム生地は、昔ながらの限定の織機を使用している為、織りのスピードがゆっくりで、絶妙なシボ感とふっくらとした風合いなどの独特があります。

todayful デニム

今期はソフトバギー型を採用し、赤耳は、ウエストベルト内側に見えるような仕様にしたこだわりも。

今季♡カレンテージ ブラウン デニム バギー

また、後ろベルト部分にはビンテージライクにパッチ剥がし跡をあえて残しています。

L'Appartement アパルトモン デニムオーバーオール 34

履くだけでこなれた印象になれるデニムパンツです。

MM6メゾンマルジェラ ジーンズ デニム



shishikui 24 basic denim アイスピンク

¥16,500(税込)

丈···フルレングスシルエット···ワイド股上···ハイウエスト【2023SS】IENA毎シーズン大人気のデニムがアップデートして登場!今回は狭幅で赤耳のセルビッチデニム生地を使用しています。セルビッチデニム生地は、昔ながらの限定の織機を使用している為、織りのスピードがゆっくりで、絶妙なシボ感とふっくらとした風合いなどの独特があります。今期はソフトバギー型を採用し、赤耳は、ウエストベルト内側に見えるような仕様にしたこだわりも。また、後ろベルト部分にはビンテージライクにパッチ剥がし跡をあえて残しています。履くだけでこなれた印象になれるデニムパンツです。¥16,500(税込)

