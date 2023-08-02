現品限り一斉値下げ！ TOSHIBA AW-6G8(W) 洗濯機

3年半ほど使用しました。

♦️EJ2390番 ニトリ 6kg全自動洗濯機 【2021年製 】

外観は目立った傷はないです。

TOSHIBA TW-95G8L(W) ドラム式洗濯乾燥機 2019年製



HITACHI BD-S8700L(C)

使用頻度は週2回程使用しています。

★送料・設置無料★ 中古 大型洗濯機 YAMADA (No.6118)

中古品にご理解のいただける方のみお願い致します。

ビートウォッシュ 2021年製 BW-V70F 付属品あり



♦️EJ2842番 日立全自動電気洗濯機 【2017年製 】

引っ越しに伴いお譲りできましたら幸いです。

名古屋近郊限定 2021年 アクア 洗濯機 7kg インバータ機能付き

5月8、9日の間で発送予定です。

日立 白い約束 洗濯機 7Kg シャワー浸透洗浄 予約機能付 風乾燥機能付

それよりも早くご入用の場合はご相談ください。

SHARP 全自動洗濯機 一人暮らし用



東芝 洗濯機 AW-5G6(W) 2018年製

送料が8500円くらいかかりますので大幅な値下げは難しいですができるだけ添えたらと思っております。。。！ご検討いただけましたら幸いです。

一都三県限定 配送設置無料 洗濯機 HITACHI 日立 8kg 2016年製



TOSHIBA TW-Z96V2MR(W) 可動品



パナソニック 洗濯機 NA-F50B12 5kg 一人暮らし 高年式



★送料・設置無料★ 中古 大型洗濯機 アクア (No.0363)

TOSHIBA AW-6G8(W)

eight様専用Panasonic CUBEL 自動投入付NA-VG2200



Panasonic洗濯機✨10キロ✨2021年❗

color: WHITE

シャープ 洗濯機

ステンレス槽対応: ステンレス槽

♦️EJ2852番 日立全自動電気洗濯機 【2015年製 】

乾燥容量・クラス別: 1.9kg以下

TOSHIBA AW-7G6(W)

乾燥機能タイプ(新): 簡易乾燥タイプ

名古屋近郊限定 2022年 ヤマダ 洗濯機 8kg

洗濯容量・クラス別2: 6.0〜6.9kg

TOSHIBA 洗濯機 AW-45M9 21年製 4.5kg パワフル洗浄

洗濯容量・クラス別3: 6.0〜6.9kg

【美品】シャープドラム式洗濯乾燥機 ES-W113-SL

洗濯容量・クラス別4: 6.0〜6.9kg

パナソニック 全自動電気洗濯機 9.0kg NA-FA90H1J 2014年製

洗濯方式: 水流式

2021年製 5.5kg おしゃれブラックカラー 洗濯機 FS07

洗濯槽位置: 縦型タイプ

SHARP シャープ 8kg W洗浄洗濯乾燥機 ES-TX8A-P 洗濯機

給水ポンプ有

30日迄！★美品 中古★無印4.5kg洗濯機【AQW-MJ45】I550



26A シャープ 全自動洗濯乾燥機 大容量 8kg 4.5kg 格安 冷蔵庫

#東芝

TOSHIBA AW-6G8(W)

#TOSHIBA

⭐︎極美品⭐︎OH済！NA-F50B14-H 2020年製 Panasonic



送料無料★2016◆中古★TOSHIBA 5㎏ 洗濯機 AW-5G3

洗濯乾燥容量···洗濯：6kg|乾燥：機能なし

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 やや傷や汚れあり

3年半ほど使用しました。外観は目立った傷はないです。使用頻度は週2回程使用しています。中古品にご理解のいただける方のみお願い致します。引っ越しに伴いお譲りできましたら幸いです。5月8、9日の間で発送予定です。それよりも早くご入用の場合はご相談ください。送料が8500円くらいかかりますので大幅な値下げは難しいですができるだけ添えたらと思っております。。。！ご検討いただけましたら幸いです。TOSHIBA AW-6G8(W)color: WHITEステンレス槽対応: ステンレス槽乾燥容量・クラス別: 1.9kg以下乾燥機能タイプ(新): 簡易乾燥タイプ洗濯容量・クラス別2: 6.0〜6.9kg洗濯容量・クラス別3: 6.0〜6.9kg洗濯容量・クラス別4: 6.0〜6.9kg洗濯方式: 水流式洗濯槽位置: 縦型タイプ給水ポンプ有#東芝#TOSHIBA洗濯乾燥容量···洗濯：6kg|乾燥：機能なし

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 やや傷や汚れあり

‼️送料設置無料‼️ 66番 パナソニック✨電気洗濯機✨NA-F70PB8‼️Panasonic 洗濯機 NA-F8AE エコナビ 8kg 送風乾燥 d472Panasonic NA-F50B12-N