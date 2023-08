エトレトウキョウ

アパルトモン Lisiere キャミソール オールインワン

2wayニットボリュームパンツ

カラー/グレー

サイズ/S

新品タグ付き

大胆なボリュームと立体感が魅力の2wayニットパンツ。

イージーケアが可能なポリエステル100%の糸を使用。ボリュームはありながらも軽やかな着心地を叶えてくれます。

ウエスト部分のリブはあえて長めに設定することで、ベアとしても着用可能な2wayデザイン。フルレングスの着丈がボリュームスカートのような見え感を演出してくれます。

折り返してパンツとしての着こなしや、一枚でベアオールインワンとしての着用もおすすめです。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エトレトウキョウ 商品の状態 新品、未使用

