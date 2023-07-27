【最安値挑戦！】 MacBook Air ミッドナイト ノートPC

1か月くらいしか使っていません。

Lenovo X240 第4世代Core i7 8GB 128SSD.

ビックカメラで新品を購入しました。

ノートパソコン core i7 windows11 オフィス付き AH53/B2

箱、充電器もあります！

Surface pro 6 ➕充電器➕キーボード➕カバン



レノボ ThinkPad i5 6440HQ SSD256GB メモリ8GB

社用PCで十分すぎてるので出品させて頂きました。

Apple M1 mac book Air(メモリ8GB, SSD 512GB)



Apple / MacBook Pro 15inch （バッテリー新品）

カラーは大人気のミッドナイトです！

Microsoft Surface Pro8 i5 8/256GB Office



超高性能i7 LIFEBOOK メモリ16GB SSD512GB フルHD液晶

初期化済みです。

Apple MacBook Air ピンクゴールド



☆美品☆HP Pavilion x360 Corei5-1135G7 8GB

スペック

MacBook Pro 14インチ スペースグレイ MKGP3J/A 美品

8コアCPU

綺麗ゴールド✨爆速新品SSD256GB・webカメラ・事務・すぐ使えるノートPC

8コアGPU

Surface Pro 8 (i5 /8GB/128GB/ プラチナ)8PN-

8GBユニファイドメモリ

CHUWI Core Book X 14インチ SSD256Windows10

256GB SSDストレージ

✨第3世代搭載✨新品SSD240GB搭載！NEC LS150/J ホワイト✨

16コアNeural Engine

HDD750GB 富士通 AH700/BN i5-560M 4GB

True Tone搭載13.6インチLiquid Retinaディスプレイ

バイオ VPCF138FJ_windows11_ノートパソコン_テレワーク

1080p FaceTime HDカメラ

お買い得、初期化済み NEC DA350/B 売り切り価格

MagSafe 3充電ポート

最終値下げApple MacBook Pro 13インチ 2019 Corei5

Thunderbolt / USB 4ポート x 2

Dell g15 5525 ゲーミングノート未使用

Touch ID搭載Magic Keyboard

⭐️在庫一掃セール⭐️人気のカメラ付きノートパソコン/初期設定済みですぐ使える

感圧タッチトラックパッド

第8世代Corei5/SSD1TB/メモリ16GB/office/ノートパソコン

30W USB-C電源アダプタ

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

1か月くらいしか使っていません。ビックカメラで新品を購入しました。箱、充電器もあります！社用PCで十分すぎてるので出品させて頂きました。カラーは大人気のミッドナイトです！初期化済みです。スペック8コアCPU8コアGPU8GBユニファイドメモリ256GB SSDストレージ16コアNeural EngineTrue Tone搭載13.6インチLiquid Retinaディスプレイ1080p FaceTime HDカメラMagSafe 3充電ポートThunderbolt / USB 4ポート x 2Touch ID搭載Magic Keyboard感圧タッチトラックパッド30W USB-C電源アダプタ

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MacBook Pro 8GB SSD256GB快適動作すぐ使える優しいノートパソコン✨軽量・薄型オフィス付✨極上品シルバー✨訳アリNEC ノートパソコンOffice付き SSD500GB メモリ8GBsurface pro 6 core i5 128G東芝 windows10 i5 ssd Dynabook(R634/L)