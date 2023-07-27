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【最安値挑戦！】 MacBook Air ミッドナイト ノートPC

商品の説明

1か月くらいしか使っていません。
Lenovo X240 第4世代Core i7 8GB 128SSD.
ビックカメラで新品を購入しました。
ノートパソコン core i7 windows11 オフィス付き AH53/B2
箱、充電器もあります！
Surface pro 6 ➕充電器➕キーボード➕カバン

レノボ ThinkPad i5 6440HQ SSD256GB メモリ8GB
社用PCで十分すぎてるので出品させて頂きました。
Apple M1 mac book Air(メモリ8GB, SSD 512GB)

Apple / MacBook Pro 15inch （バッテリー新品）
カラーは大人気のミッドナイトです！
Microsoft Surface Pro8 i5 8/256GB Office

超高性能i7 LIFEBOOK メモリ16GB SSD512GB フルHD液晶
初期化済みです。
Apple MacBook Air ピンクゴールド

☆美品☆HP Pavilion x360 Corei5-1135G7 8GB
スペック
MacBook Pro 14インチ スペースグレイ MKGP3J/A 美品
8コアCPU
綺麗ゴールド✨爆速新品SSD256GB・webカメラ・事務・すぐ使えるノートPC
8コアGPU
Surface Pro 8 (i5 /8GB/128GB/ プラチナ)8PN-
8GBユニファイドメモリ
CHUWI Core Book X 14インチ SSD256Windows10
256GB SSDストレージ
✨第3世代搭載✨新品SSD240GB搭載！NEC LS150/J ホワイト✨
16コアNeural Engine
HDD750GB 富士通 AH700/BN i5-560M 4GB
True Tone搭載13.6インチLiquid Retinaディスプレイ
バイオ VPCF138FJ_windows11_ノートパソコン_テレワーク
1080p FaceTime HDカメラ
お買い得、初期化済み　NEC DA350/B 売り切り価格
MagSafe 3充電ポート
最終値下げApple MacBook Pro 13インチ 2019 Corei5
Thunderbolt / USB 4ポート x 2
Dell g15 5525 ゲーミングノート未使用
Touch ID搭載Magic Keyboard
⭐️在庫一掃セール⭐️人気のカメラ付きノートパソコン/初期設定済みですぐ使える
感圧タッチトラックパッド
第8世代Corei5/SSD1TB/メモリ16GB/office/ノートパソコン
30W USB-C電源アダプタ

MacBook Pro 8GB SSD256GB

商品の情報

ブランドアップル
商品の状態目立った傷や汚れなし

快適動作すぐ使える優しいノートパソコン✨軽量・薄型オフィス付✨極上品シルバー✨

訳アリNEC ノートパソコンOffice付き　SSD500GB メモリ8GB

surface pro 6 core i5 128G

東芝 windows10 i5 ssd Dynabook(R634/L)
1か月くらいしか使っていません。ビックカメラで新品を購入しました。箱、充電器もあります！社用PCで十分すぎてるので出品させて頂きました。カラーは大人気のミッドナイトです！初期化済みです。スペック8コアCPU8コアGPU8GBユニファイドメモリ256GB SSDストレージ16コアNeural EngineTrue Tone搭載13.6インチLiquid Retinaディスプレイ1080p FaceTime HDカメラMagSafe 3充電ポートThunderbolt / USB 4ポート x 2Touch ID搭載Magic Keyboard感圧タッチトラックパッド30W USB-C電源アダプタ

商品の情報

ブランドアップル
商品の状態目立った傷や汚れなし

【最安値挑戦！】 MacBook Air ミッドナイト ノートPC

39分钟前

【最安値挑戦！】 MacBook Air ミッドナイト ノートPC

¥115,000 ¥52,900

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コメント (3)

2dc24a9e53
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M2チップ搭載15インチMacBook Air - ミッドナイト

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