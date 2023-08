【海外限定】 青空ひかり　チェキ写真セット K-POP/アジア

応募当選した者になります。

SEVENTEEN エスクプス パクス clap サノク

金欠の為、泣く泣く出品します。出回りがない為、かなり貴重な物になりますので、ファンの方やコレクターの方、いかがでしょうか?この機会を逃すと一生手に入らないです。

かなりレアな商品の為、価値も分からず、かなりの値下げ交渉は受け付けません。しつこい場合は、返信不可及び拒否しますので、ご了承お願いします。

※25000円までは、値下げ可能ですが、それ

以上の値下げは不可です。早い者勝ちになります

ので、取り置きも不可になります。

他にも出品している為、時間差で売り切れも予測する為、購入の際は、早めにコメントの方お願いします

#青空ひかり

#チェキ

#直筆サイン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

