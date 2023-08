最終値下げ レアデザイン《モトリークルー》両面プリント バンドTシャツ/ブラック/メンズXL Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

古着を中心に出品しております。

※送料無料

※コメントなしの即購入OK◎

#古着shop_cotona

レアデザイン○XLビッグサイズ

モトリー・クルー両面ビッグプリントTシャツ◎

ブラックカラーの厚みある生地が高級感あるアイテムです♪

■COLOR : ブラック

■SIZE : メンズ XL [US L]

■実寸サイズ(※素人の採寸なので目安程度でお願いします)

肩幅 52cm

身幅 56cm

着丈 71cm

袖丈 18cm

■CONDITION 【C】

小さな穴ありますが、大きなダメージのない良品。

※クリーニング済み。

【S】未使用・デッドストック・新品

【A】使用感も少なく大変状態の良い商品

【B】多少の使用感はあるが目立つダメージのない商品

【C】目立つ使用感や部分的にダメージがある商品

【D】全体的な使用感や目立つダメージがあるが着用は可能

状態は個人の印象を基準にしております。

古着・ヴィンテージにご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください。

※着画はお断りいたします。

※写真のカラーは撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。

ご了承の上お買い求め下さい。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

