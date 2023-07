最新作の ARTISTMADE COLLECTION 3種類セット アイドル

ARTIST-MADE COLLECTION BY BTS

FLOWER BUDDIES.FACES.CLOUD DROPS

3種類セットです。

テテ テヒョン V

JPFC購入の公式品になります。

新品未開封です。

海外製品ですので、細かい傷やスレなど少しでも気になる方は購入をご遠慮ください。

他サイトにも出しています、購入の場合はコメントお願い致します。

#防弾少年団

#BTS

#テヒョン

#テテ

#ブローチ

#V

人気グループ···BTS

グッズ種類···その他

ジャンル···男性アイドル

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

