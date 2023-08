新品タグ付き 男女兼用

・フロント正面にエラスティックコードを装備。脱いだ雨具などを挟み込めます。

・両サイドにメッシュポケットを配備。ウォーターボトルに対応。

・バッグ前面にジップポケットx1を装備。

・大型のメインコンパートメントは両開きファスナー開閉。

・メインコンパートメント内、PCスリーブ(15インチまで収納可能)付。

・背面に体にフィットするバックパネルを搭載。

・調節可能肩パッド付きショルダーストラップとチェストストラップを装備。

・2つの持ち運びに便利な持ち手はバランスよく持てて、メインへのアクセスがしやすい構造に。

サイズ

W26.5 x H44.5 x D17.5cm

※公式サイト記載サイズ

容量

28L A4対応

※タグ記載

重量

1LB10oz (740 g)

※タグ記載

素材

ポリエステル

カラー

ブラック×イエロー

#THE NORTH FACE #ノースフェイス #リュック #通勤

#通学 #スクールバッグ #入学 #お祝い #28L #大容量

#ブラック×イエロー #メンズ #レディース

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

