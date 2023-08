★【wankorossiさん専用割引】

※MLD SUPERLIGHT SOLO BIVY ( ALL NET HOOD )

★画像1〜5枚目は「HALF MOON NET」ver.の公式イメージ。6枚目は本出品「ALL NET HOOD」のイメージ。7枚目が実際のお色とイメージ。(7枚目は私物を撮影しました)

実際の色は最後の画像を参照ください。一度も広げていない完全未使用新品です。

★本出品は、頭部を全メッシュにカスタムした「ALL NET HOOD」ver.です。海外レビューを参考にして、主に視野の確保や更なる結露軽減を目的にカスタムしました。私のように閉塞感が苦手な方には特におすすめだと思います。

Mountain Laurel Designs / SUPERLIGHT SOLO BIVY

サイズ: MEDIUM

アッパー: MLD Mountain 3xDWR (耐久撥水) 10D (OD Green)

フロア: Pro SilNylon (OD Green)

ジッパー: LEFT ZIP

頭部ネット: ALL NET HOOD

全長: 約190cm

肩周り: 72 インチ | 約182cm

足周り: 55 インチ | 約140cm

推奨ユーザー目安: max 188 cm、またはmax 84 kg

SectionHiker.com の「Gear of the Year」も受賞しており、数々の名ハイカーにも激賞を受けてきた伝説的な名品です。

タープ、フロアレスシェルターとの相性も抜群、もちろん単体でも使用可能。頭部のネットは虫除け、また結露を防ぎます。

寒い時は、寝袋の使用温度を5度程度上げ、スリーピングパッドの熱効率も高めます。暑い夏は寝袋ナシ、タープなしでこれだけでも◎

※ 神経質の方の入札はお控え下さい。 苦情・返品なしでお願いします。

※ レート、関税、送料、手数料、希少性等を考慮して価格設定してい

※ 出張等の都合で発送までに時間がかかる時期があります。予定がわかっている時はプロフィール欄に書いておきますので、合わせてご確認ください。

検) 山と道 ENLIGHTENED EQUIPMENT Zpacks Gossamer Gear Senchi Designs HOUDINI MLD ULA Equipment

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

