adidas × Disney Ultraboost DNA “カラー: Black/Multi colorサイズ···27 〜 27.5cm一度短時間だけ履きました。とても綺麗な状態で美品ですが中古ですのでご理解頂ける方宜しくお願いいたします。箱無しです。ディズニー × アディダス ウルトラブースト "グーフィー" ブラック/マルチカラー(FV6050)ディズニーファン必見のグーフィーが散りばめられたスペシャル仕様! 2015年に"ADIDAS(アディダス)"が送り出した次世代ランニングシューズ"ULTRABOOST(ウルトラブースト)"。ミッドソールに敷き詰めたクッション材"BOOST™️(ブースト)"は、微細で均一な独立気泡を閉じ込めた"E-TPU"を連結。弾力性に優れた新感覚の履き心地を実現し、アスリートはもちろん、数々の著名人にも愛用されファッションフリークからも人気が爆発。2020年の”ULTRABOOST 20"まで毎年のようにバージョンアップを重ね、近年のスニーカーシーンで強烈なインパクトを残している。 今作は"DISNEY(ディズニー)"の人気キャラクター"GOOFY(グーフィー)"とタッグを組んだ。"プライムニット"で構築したアッパーはブラックで統一。プリントではなくビビッドなカラーの糸で直接グーフィーのグラフィックを編み込み、より精巧さが際立つデザインへ。ヒールケージやシュータンのロゴには"オリンピックシンボル" と同じ配列でカラーリング。2020年に開催される"TOKYO"オリンピックへのアピールも感じさせる。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アディダス 商品の状態 未使用に近い

