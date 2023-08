○アイテム

BEE ビー CDロゴ スニーカー 35

○35サイズ(相当)

アウトソール全長:約 24cm

アウトソール全幅:約 8cm

かかと高:約 2cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

目立つ傷や汚れなどなくまだまだ気持ちよくご使用していただけます✨

都内ディオールにて購入。

※あくまでも中古品の為、完璧な商品をお求めの方は

ご遠慮ください。

○カラー

ホワイト 白

○素材

レザー スエード

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますが、万が一遅れる場合はご連絡致します。

※コメント中であっても先に購入された方を優先します。また専用ページの作成は致しかねます。

※ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

* ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ *

他にもアイテムを多数出品しております!こちらからご覧くださいませ☆

#ちょこのクローゼット

☁︎フォロー割、まとめ割について☁︎

・フォローしていただきその旨をコメントにてお伝えください。

〜¥3000…-¥100

〜¥5000…−¥300

〜¥10000…−¥500

¥10000〜…-¥700

更にまとめ買い割引として、

2点以上購入いただくと合計金額より500円割引させて頂きます。

M512

商品の情報 商品のサイズ 22cm ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

