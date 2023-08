古着屋wattの商品をご覧いただきありがとうございます(*^^*)

◇ブランド

Stahl-Urban

◇素材

表記不明。

◇カラー

ブルー×イエロー

◇表記サイズ

20

◇実寸サイズ

肩幅42cm

身幅54cm

袖丈62cm

着丈63cm

平置きの素人採寸なのでご参考までにお願い致します。

◇状態

全体的に汚れ有り

両袖に黒い汚れ

左袖部に傷

内側に一部破れ

襟元のよれ

その他の状態はお写真にてご確認ください。

※写真については、できる限り実物に近いお色になるよう撮影しておりますがお色が定まっていないものもあります。

素人撮影のためご了承くださいますようお願いいたします。

◇発送

通常ご購入より1~2日以内(土・日・祝除く)に発送いたします。

詳細につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい(*^^*)

管理番号「22122702」

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 傷や汚れあり

