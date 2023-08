ご覧いただきありがとうございます。

80s USA製 コンバース オールスター 黒 27.5センチ 新品

この他にも出品をいくつか致しております。

そちらもどうぞ宜しくお願い致します。

Nike Terminator High "Black and Phantom"

ナイキ ターミネーター ハイ

"ブラック アンド ファントム"

メインカラー···ホワイト、ブラック

2023.2.18発売

FD0394-030

アトモスにて購入致しました。

新品、未使用

27cm US9

購入希望金額をお気軽にコメント下さい。

対応可能な限りの値引き交渉はさせて頂きます。

初期キズや汚れ、箱のダメージ、包装紙の破れ等いわゆるナイキクオリティは保証出来ませんのであらかじめご了承下さい。

神経質な方,完璧をお求めの方のご購入はお控え下さい。

トラブル防止、すり替え防止の為、返品、返金の対応はお断りされて頂きます。

受取後24時間以内に受取連絡を宜しくお願い致します。

♯NIKE

♯ナイキ

♯ Nike Terminator

♯ターミネーター

♯スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

