NIKE AIR JORDAN 1MID SE

23cm 国内正規品 プレイコムデギャルソン コンバース ハイカット ブラック

White Pine Green Smoke Grey

CONVERSE ALL STAR COUPE TRIOSTAR OX

ホワイト パイン グリーン スモーク グレー

【新品】23㎝ NEW BALANCE ニューバランス MR530CB



VANS OLD SKOOL PLAT 23.5cm

スニダンで購入しましたが

24.5cm New Balance ニューバランス M2002RST

履かないためお譲りします。

NIKE AIR HUARACHE LE ナイキエアハラチLE



NIKE AIR MAX 90 エアマックス90 ピンク 新品 ホワイト

数回外に履いて出かけましたが

MARNI マルニ スニーカー

目立つ汚れ等はありません。

希少★美品★イギリス製W991LWL★24.0cm



アディダス スタンスミス 天然皮 ミュール ホワイト22.5センチ 新品 箱あり



On Cloudaway スニーカー



Nike air force 1 mid Kentuckyエアフォース1 ミッド

NIKE

On CLOUDMONSTER W 23.5cm

エアジョーダン

アディダス スタンスミス マリメッコ GX8847 25.0cm

AIR JORDAN

【お値下げ中!】ナイキ エアマックス97 ホワイト

スニーカー

ヴィトン VUITTON ランアウェイ・ラインスニーカー

ハイカット

ナイキ エアジョーダン7 レトロブラックハイパーピンク

ストリート

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NIKE AIR JORDAN 1MID SEWhite Pine Green Smoke Greyホワイト パイン グリーン スモーク グレースニダンで購入しましたが履かないためお譲りします。数回外に履いて出かけましたが目立つ汚れ等はありません。NIKEエアジョーダンAIR JORDANスニーカーハイカットストリート

