１着でも送料無料 未使用 ジバンシイ GIVENCHY ジバンシー パーカー メンズ ブルゾン パーカー

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

Champion × END. スウェットパーカー sizeL R-2220

必ずプロフィールをお読み頂き、ご購入をお願い致します。

【商品説明】

カラー:ブラック

サイズ表記 S

寸法

身幅 56センチ

肩幅 61センチ

着丈 71センチ

袖丈 54センチ

※素人寸法なので誤差はお許し下さい。

【商品の状態】

室内にて試着のみの未使用品です。

※状態は商品ごとに目視確認しておりますが、微細な見落としはご容赦下さい。また、自宅保管のため、たたみシワやホコリの付着はご容赦下さい。

正規品本物です。

万が一偽物の場合は全額返金致します。

その他ご不明点はご質問下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ジバンシー 商品の状態 新品、未使用

