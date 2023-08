【商品名】

【商品名】GALFY ガルフィー 3Dニット ニット セーター 輸入道 × pizzalove マルチカラー デカロゴ オーバーサイズ ゆったり仕様【状態】ランク『A』ほとんど使用感が見受けらず、全体的にとても綺麗な状態です♪目立った傷や汚れも見受けられず、まだまだ長くご着用頂けます♪〈状態ランク基準〉S=新品未使用品または、新品同様A=使用感が少なくかなり良い状態B=多少の使用感はあるが傷や汚れが少ないC=傷や汚れが見られるD=難あり※商品ランクは私感・素人検品の為、感じ方には個人差がございます。神経質な方はご遠慮ください。【オススメ】オレンジ・グリーンをベースとした、トレンド感抜群な配色のマルチカラーニットです♪3Dニットのような立体感のある仕様に加え、袖や背面のロゴ、前面のロゴマークなど、個性的でとても格好良いデザインです♪オーバーサイズ仕様になっており、メンズ規格のアイテムにはなりますが、女性がゆったりとご着用頂いても可愛いかと思います♪【カラー】オレンジ グリーン ブラック ホワイト パープル マルチカラー【サイズ】『表記』なし『実寸サイズ』(cm)着丈72身幅58.5肩幅54袖丈60.5※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。【発送】簡易梱包での発送となります。※多少の畳みシワがある場合がございます。予めご了承下さい。即発送が難しい場合がございますので、最長期間を設定しております。お急ぎの方は可能な限り対応させて頂きますので、ご購入前にご相談ください♪【値下げ】大幅な値下げは致し兼ねる場合がございますが、可能な限り検討させて頂きます♪※『お値下げ可能ですか?』は不要です。・・・予め、ご希望額をご提示下さい♪※コメントの削除・・・一定時間経過後、返答が無い場合、削除させて頂きます。全商品一点限りです。是非お買い求め下さい♪

