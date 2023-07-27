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大人気の ヨウジヤマモト プールオム　白シャツ シャツ

商品の説明

★ヨウジヤマモトプールオムのpower of the WHITE shirtです。
KENZO　ケンゾー　シルク１００％　半袖シャツ　格子柄　美品

YOHJI YAMAMOTO×INDUSTYLE TOKYO スムース開襟シャツ
・サイズ:1
ワコマリア　オックスフォードシャツ/WACKO MARIA
・カラー:ホワイト
N.HOOLYWOOD 22SS SHIRT BLOUSON 38
・購入先:伊勢丹新宿
Rebuild by Needles 再構築　ニードルス　リメイクシャッツ
・2022aw
【人気ブランド】90s ポロスポーツ　ポロスポ　ゲームシャツ　刺繍ロゴ　ホワイト
※クリーニング済み（紙は切って送付します。）
90s ヴィンテージ ラルフローレン CALDWELL オープンカラー WH
※折りたたんで発送致します。
希少　ヴィンテージ クリスチャンディオール　ネイティブ柄　民族　半袖　柄シャツ
※ヨウジさんのサイズ表記が1のため、サイズはsとしております。
ラッドミュージシャン　18ss 花柄　開襟シャツ　オープンカラーシャツ

s2w8 シャツ
古着となりますのでご理解の上ご購入ください。
MARNI マルニ オンブレーチェック シャツジャケット
気になる方、コメント宜しくお願いします☺︎

50s プリントネルシャツ 激レア

商品の情報

商品のサイズS
ブランドヨウジヤマモト
商品の状態目立った傷や汚れなし

MIYAGI HIDETAKA パッチワークネルシャツ

コムデギャルソン　オム　　　プリュス　長袖パッチワークシャツ　ブルーネイビー系

NEPENTHES　NEEDLES　ワークシャツ ニードルズ　キャメル　シャツ

50s60s ビンテージ ベースボールシャツ サウスランド 猫目ボタン チェーン
★ヨウジヤマモトプールオムのpower of the WHITE shirtです。・サイズ:1・カラー:ホワイト・購入先:伊勢丹新宿・2022aw※クリーニング済み（紙は切って送付します。）※折りたたんで発送致します。※ヨウジさんのサイズ表記が1のため、サイズはsとしております。古着となりますのでご理解の上ご購入ください。気になる方、コメント宜しくお願いします☺︎

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商品のサイズS
ブランドヨウジヤマモト
商品の状態目立った傷や汚れなし

大人気の ヨウジヤマモト プールオム　白シャツ シャツ

45分钟前

大人気の ヨウジヤマモト プールオム　白シャツ シャツ

¥47,000 ¥25,850

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9
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60e9fc

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コメント (9)

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ヨウジヤマモトプールオム YOHJI YAMAMOTO POUR HOMME REPLICA 1988S/S

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ヤフオク! - ヨウジヤマモト プールオム プロデュース タイ リボン デ

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Yohji Yamamoto POUR HOMME ヨウジヤマモト プールオム 2018ss shirt 白シャツ

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ヨウジヤマモト シャツ(メンズ)（ホワイト/白色系）の通販 200点以上

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