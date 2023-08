大人気の ヨウジヤマモト プールオム　白シャツ シャツ

★ヨウジヤマモトプールオムのpower of the WHITE shirtです。

・サイズ:1

・カラー:ホワイト

・購入先:伊勢丹新宿

・2022aw

※クリーニング済み(紙は切って送付します。)

※折りたたんで発送致します。

※ヨウジさんのサイズ表記が1のため、サイズはsとしております。

古着となりますのでご理解の上ご購入ください。

気になる方、コメント宜しくお願いします☺︎

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

