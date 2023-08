2022人気特価 26.5㎝　ジョーダン1 HIGH OG ブラック アンド スモーク グレー スニーカー

Nike Air Jordan 1 Retro High OG Black and Smoke Grey

ダンク ダンクロー ナイキ ジョーダン シュプリーム ジョーダン1

ナイキ エアジョーダン 1ハイ ブラック アンド スモーク グレイ

メインカラー···グレー

人気モデル···NIKE エアジョーダン1

スニーカー型···ハイカット(High)

サイズ:26.5cm

SNKRSにて当選購入

商品の確認のため一度開封しましたが、試着もしておりません。SNKRSから送られてきた状態で発送いたします。

すり替え防止のため、返品は受け付ておりませんのでご了承ください。箱に少しへこみがあります。またナイキクオリティ及び初期キズ等がある場合がございますが、ご了承ください。

Nike Air Jordan 1 Retro High OG Black and Smoke Grey ナイキ エアジョーダン 1ハイ ブラック アンド スモーク グレイメインカラー···グレー人気モデル···NIKE エアジョーダン1スニーカー型···ハイカット(High)サイズ:26.5cmSNKRSにて当選購入商品の確認のため一度開封しましたが、試着もしておりません。SNKRSから送られてきた状態で発送いたします。すり替え防止のため、返品は受け付ておりませんのでご了承ください。箱に少しへこみがあります。またナイキクオリティ及び初期キズ等がある場合がございますが、ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

