【2022?新作】 NIKE SB DUNK HIGH PRO "TEST PATTERN スニーカー

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特に箱は細かいスレ、へこみ等ある場合があります。
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評価実績をみていただければ、
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商品の情報
|商品のサイズ
|27.5cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用
メインカラー···ブラック、ブルー、パープル、レッド、オレンジ人気モデル···NIKE ダンクスニーカー型···ハイカット(High)NIKE SB DUNK HIGH PRO "TEST PATTERN"ナイキSB ダンク ハイ プロ "テストパターン"新品あくまで素人保管になります、商品の状態は写真を確認ください。特に箱は細かいスレ、へこみ等ある場合があります。評価実績をみていただければ、偽物を扱っていないことはお分かりいただけると思います。コメントで本物か否かを話しても何の証明にもならないため、コメントの返信はいたしません。写真、実績から判断ください。検索用♯NIKE♯ないき♯ナイキ♯オフホワイト♯off-white ♯エアジョーダン♯air jordan♯ダンク♯ジョーダン♯エアマックス♯air max ♯dunk♯sacai♯champion♯モアテン♯モアアップテンポ♯MORE UP tempo♯エアフォース♯エアフォース1♯air force♯アンディーフィーティッド♯undefeated♯undercover♯sb♯アンダーカバー♯travis♯fragment♯トラビス♯コラボ♯限定♯アトモス♯supreme♯Atmos
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|商品のサイズ
|27.5cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用