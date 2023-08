大きな割引 新品未使用 DEVAJAN DEVISE デバイスワークス WORKS スタジャン

カラー···ブラック

celine コーデュロイテディジャケット

柄・デザイン···刺繍

素材···本革

フード···フードなし

季節感···秋、冬

DEVISE WORKSのNEW STADIUM JACKETになります。

サイズは、Mです。

購入したのですが、サイズが合わず、泣く泣くの出品です。試着したのみです。

実測が、

横幅:約53cm

首元〜裾まで:約70cm

肩〜袖まで:約65cm

肩周り:直径約23cm

素人採寸なので、誤差はご了承ください。

POINT

ボディは柔らかめのブラックメルトンを使用

アームやポケット口は本革

フロントには黒で大ぶりなグラフィックを刺繍

バックはじにも黒でグラフィックを刺繍

ボタンもDEVISEオリジナル

ファスナーの引き手もDEVISE三角ロゴ

裏地はダイヤモンドステッチ中綿入り

中にパーカーなどがギリギリ着れる絶妙なシルエット

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

【激レア】【BOSS】スタジャン(F)牛革 カウレザー スタジアム サントリーMajestic ニューヨーク・ヤンキース MA-1 ミリタリー スタジャン《超希少》MLBヤンキース☆USA製☆スタジャン☆M☆レザー袖☆ロゴ刺繍☆紺☆白お宝 ジェフハミルトン jhdesign スタジャン レーシング ジャケットNBAロサンゼルスレイカーズのスタジャン