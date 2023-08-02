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憧れ brady CartridgeBag50 ショルダーバッグ

商品の説明

ブラウンです
ゴルチエ　ニューローズ　バッグ
革の質感に一目惚れして購入したのですがもったいなくて数回のみしか使用できず飾っていました。
ジミー・チュウ　Jimmy Choo　Luzetta カゴ　ショルダーバッグ
しかし服の系統が変わり奮発して購入したものでしたが泣く泣く出品致します。
Gucci グッチ　ショルダーバッグ　ピンク
大事に使用していただける方にお譲りしたいです。
レア！CHANELトップハンドルフラップバック
革なので傷が付きやすく長く使用していくと味が出るような質感です。
［utopia様専用］PRADA nylon トートバッグ(ネイビー)
写真のように数カ所傷がありますが数回のみの使用なのでまだまだ良い味に仕上がっていくかと思います。

超美品　VUITTON ダミエ トゥルースメイクアップアクセサリーポーチ

商品の情報

ブランドブレディー
商品の状態やや傷や汚れあり

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ブラウンです革の質感に一目惚れして購入したのですがもったいなくて数回のみしか使用できず飾っていました。しかし服の系統が変わり奮発して購入したものでしたが泣く泣く出品致します。大事に使用していただける方にお譲りしたいです。革なので傷が付きやすく長く使用していくと味が出るような質感です。写真のように数カ所傷がありますが数回のみの使用なのでまだまだ良い味に仕上がっていくかと思います。

商品の情報

ブランドブレディー
商品の状態やや傷や汚れあり

憧れ brady CartridgeBag50 ショルダーバッグ

29分钟前

憧れ brady CartridgeBag50 ショルダーバッグ

¥54,800 ¥29,592

(税込) 送料込み
10
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商品の情報

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出品者

33b2d050b93d0f

 1925

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (5)

33b2d050b93d0f
憧れ brady CartridgeBag50 ショルダーバッグ 憧れ brady CartridgeBag50 ショルダーバッグ

Brady - 143360 MC-750-499 Nylon Cloth B-499 Black on White Label Maker Cartridge, 16' Width x 3/4

Brady - 143360 MC-750-499 Nylon Cloth B-499 Black on White Label Maker Cartridge, 16' Width x 3/4


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Polyester Printer Labels, Brady | VWR

Polyester Printer Labels, Brady | VWR

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