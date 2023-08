╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸ ╸

■ブランド(アイテム説明):

LARDINI ラルディーニ

ベルテッド サファリシャツジャケット

■表記サイズ : 44

(cm)

肩幅 41

身幅 47

袖丈 64.5

着丈 69

平置き実寸となります。

素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

※記載のない限り、画像内のシャツやネクタイ等の小物は付属いたしません。

■素材 :

写真参照

■カラー :

ベージュ系

■状態(コンディション) :

こちらの商品は【A】ランクです

【S】美USED品

【A】若干の使用感あり状態の良いUSED品

【B】使用感あり目立つダメージや大きな汚れなし

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度な使用感と目立つダメージや汚れあり

【N】新品、未使用、展示品、デッドストック等

■購入先 :

全国大手リサイクルショップ

その他プロフィールページの注意事項をご確認いただき、ご購入をよろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ラルディーニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

