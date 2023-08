ランキング第1位 confect ルーズデニムジャケット　定価47300円 テーラードジャケット

CONFECTコンフェクトのルーズデニムテーラードジャケットです。着用回数が少ないため、美品だと思います。

171センチ60キロの私が着用し、ゆったりとしたサイズです。

※素人保存のため神経質な方はお断りいたします

Col. Black

Size. 3

着丈69.5cm

身幅56cm

肩幅46cm

袖丈62cm

アームホール22cm

confect

定価47300

comoli

a.presse

blurhms

caledoor

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ネストローブ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

