ブランド:YAMAZEN

型式:CPD-N93

画面サイズ:9 インチ

幅x高さx奥行:250x45x185 mm

重量:0.8 kg

ネット価格:約15,000円

再生DVDメディア:DVD-R、DVD-RW、DVD-RDL

他再生メディア:CD-R、CD-RW、SD、USBメモリ

最大再生可能時間:4.5 時間

車載対応(カーアダプター付属):○

対応ファイルフォーマット:MPEG-4

家庭用ACアダプターや車載用シガー電源アダプター、単3形電池などに対応する9型ポータブルDVDプレーヤー。便利な車載用バッグ付き。

DVD、CD、SD/USBメモリー(最大16GB)を再生可能。DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場所から再生するレジューム機能を搭載。

CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能なCDリッピング機能を搭載する。

未使用品ですが外箱に多少のダメージがあるため特価にて販売します。写真にてご確認下さい。

商品の情報 ブランド ヤマゼン 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ヤマゼン 商品の状態 新品、未使用

