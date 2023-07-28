印象のデザイン 美品 大阪西川　オールシーズン2枚合せ羽毛布団　　ダブルサイズ 布団/毛布

オールシーズン2枚合せ羽毛布団

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羽毛布団 クイーン 抗菌防臭羽毛 きなり 210×210cm 日本製

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商品の情報 ブランド 西川リビング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

オールシーズン2枚合せ羽毛布団 大阪西川 肌掛け&合掛け布団セット ダブルサイズカバーをかけて来客用使用しました。まだまだ使えると思います。画像に写っている物は全てです。付属品は画像の物のみです 喫煙者、ペットはいません。画像をご確認の上ご判断ください。完璧な品物をお求めの方は購入をお控え下さい中古品にご理解いただける方よろしくお願いいたしますオールシーズン羽毛布団と肌掛羽毛布団を、ホックを留めて2枚合せでも、ホックをはずしてそれぞれ単体でもお使い頂ける、便利なダブルサイズの2枚合せ羽毛ふとんです。夏は肌掛け布団1枚、春・秋は羽毛布団1枚、冬は2枚合せでお使いいただくなど、気候に合わせてオールシーズン快適にご使用いただけます。羽毛ふとん（ホック付）×1枚羽毛肌掛けふとん（ホック付）×1枚

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