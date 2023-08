定価26万で購入しております。

■品名:Galaxy Z Fold 4

■RAM/ROM:12GB/256GB

■カラー:バーガンディ(Burgundy)

■マレーシア版

■SIMフリー「楽天、Povo、Y!mobile動作確認済み」

■一括購入品 新品時価格26万

■ナノナインガラスコーティング

2回済み(6000円)

一括購入品の為、残債ありません。

利用制限○

海外限定生産のバーガンディ(Burgundy)モデルで、通常国内での一般市場に出回る事は無く、独特の光沢感がありかなり希少なモデルとなっております。

唯一無二のカラーなので、間違いなく所有欲を満たす1台となっております。

SIMフリーモデルの為、キャリアアプリがインストールされておらず、対応バンド帯も広く、マレーシア版はバンド帯対応が広く電波良好です。

・使用用途としてはTwitter 動画鑑賞等ライトな使い方をしていた為、原神やAPEX等の高負荷のかかるアプリは使用しておりません。

・純正カバー カバーディスプレイへの保護ガラス着用 カメラレンズ保護ガラス着用 ヒンジ部分にハイドロゲルフィルム着用の環境で自宅のみで使用していた為ほぼ目立つ傷はありません。

※白い点のようなものは傷では無く埃です

・落下・水没ありません。

・ペットはおらずタバコも吸っておりません。

・他サイトでも販売している為、早いもの勝ちとなります。

・希少モデルかつすり替え防止の為NCNRでお願いします。

検索用

