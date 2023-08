【国産】 【極美品】オムプリッセイッセイミヤケ　プリーツ　ハイネックカットソー　ネイビー Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

ご覧頂き誠にありがとうございます。

以下商品の詳細でございます。

・ブランド

HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE

オムプリッセ イッセイミヤケ

・アイテム

プリーツデザインカットソー

カットソー

ハイネック

プリーツプリーズ

ネイビーカラー

ダークネイビー

・サイズ

2サイズ(M相当)

肩幅54cm

身幅53cm

総丈65cm

袖丈47cm

※素人採寸になりますので、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

・状態

目立った傷や汚れなく、プリーツもハッキリしている状態の良い美品でございます!

※極力全体を精査致しますが、素人検品になりますので、見落とし等考えられます。

何卒ご理解の上ご購入をお願い申し上げます。

・特徴

イッセイ ミヤケを代表する技法のひとつである「製品プリーツ」を背景に、着る人の多様性に寄り添う、普遍的で新しい日常着を提案する「HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE」より発売のハイネックカットソーでございます。

シワにならず、速乾性に優れ、軽やかな着心地を実現した当ブランドのアイテムは身体に馴染み、着る人の個性を引き出します。

一定幅に加工されたプリーツの規則性が、アイテム同士の組み合わせの自由度を高め、袖を通す度に新しいコーディネートをイメージさせてくれる、そんな1着となっております。

人気のネイビーカラーに、黄金サイズのMサイズ。

発売後即完売し現在は入手不可能となった逸品、この機会に是非どうぞ!

AACD加盟大手ブランドリユースショップにて購入致しました。

梱包は丁寧を心がけておりますが、簡易包装にて発送を行わせて頂きます、何卒ご了承下さいませ。

ご不明な点など、質問欄にてお気軽にお問い合わせ下さいませ。

値下げ交渉も可能な限り対応させていただきます。

宜しくお願い申し上げます。

ーーーーーーーーーーー

その他、当ページ内ではUSEDハイブランドやヴィンテージのアパレル、

バッグや財布など、高級なお品物をお買い得価格にて販売しております!

お買い物周りに是非、当ページもご閲覧いただけますと幸いでございます!

#K’sshopドメスティック

#K’sshopラグジュアリー

ーーーーーーーーーーー

イッセイミヤケ PLEATS PLEASE デザイナー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂き誠にありがとうございます。以下商品の詳細でございます。・ブランドHOMME PLISSE ISSEY MIYAKEオムプリッセ イッセイミヤケ・アイテムプリーツデザインカットソーカットソーハイネックプリーツプリーズネイビーカラーダークネイビー・サイズ2サイズ(M相当)肩幅54cm身幅53cm総丈65cm袖丈47cm※素人採寸になりますので、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。・状態目立った傷や汚れなく、プリーツもハッキリしている状態の良い美品でございます!※極力全体を精査致しますが、素人検品になりますので、見落とし等考えられます。何卒ご理解の上ご購入をお願い申し上げます。・特徴イッセイ ミヤケを代表する技法のひとつである「製品プリーツ」を背景に、着る人の多様性に寄り添う、普遍的で新しい日常着を提案する「HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE」より発売のハイネックカットソーでございます。シワにならず、速乾性に優れ、軽やかな着心地を実現した当ブランドのアイテムは身体に馴染み、着る人の個性を引き出します。一定幅に加工されたプリーツの規則性が、アイテム同士の組み合わせの自由度を高め、袖を通す度に新しいコーディネートをイメージさせてくれる、そんな1着となっております。人気のネイビーカラーに、黄金サイズのMサイズ。発売後即完売し現在は入手不可能となった逸品、この機会に是非どうぞ!AACD加盟大手ブランドリユースショップにて購入致しました。梱包は丁寧を心がけておりますが、簡易包装にて発送を行わせて頂きます、何卒ご了承下さいませ。ご不明な点など、質問欄にてお気軽にお問い合わせ下さいませ。値下げ交渉も可能な限り対応させていただきます。宜しくお願い申し上げます。ーーーーーーーーーーーその他、当ページ内ではUSEDハイブランドやヴィンテージのアパレル、バッグや財布など、高級なお品物をお買い得価格にて販売しております!お買い物周りに是非、当ページもご閲覧いただけますと幸いでございます! #K’sshopドメスティック#K’sshopラグジュアリーーーーーーーーーーーーイッセイミヤケ PLEATS PLEASE デザイナー

