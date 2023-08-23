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独特な店 専用❤️Setsuko sagittaire✖️安西こずえ❤️サテン ショルダーバッグ

商品の説明

#晴れ時々アイスクリーム可愛いバッグ
希少✨Jean Paul GAULTIER ジャンポールゴルチエ ニューローズ

OLD COACH ショルダーバッグ 6218
↑たくさん可愛いバッグ出品中(*^^*)❤️
キタムラキャンパスバック
おまとめ割引あり⭐️⭐️⭐️
ルイヴィトン♡　LOUIS VUITTON　リポーターPM モノグラム 保存袋

ダーリッチ　キルティングスクエアミニバッグ
セツコサジテール
アンテプリマ　3way ワイヤーバック
Setsuko sagittaire
Christian Louboutin クリスチャンルブタン￼トリルビ　スモール

美品！コーチバッグ　coachレザー　ブラウン
元スタイリストの大久保節子さんが手掛けるブラド"Setsuko sagittaire"と安西こずえさんがコラボレーションしたバックで、名古屋タカシマヤ限定のコラボアイテムになります。
ミニバック SANTI サンティ ハート クラッチバック ユナイテッドアローズ
厚めのサテン生地で高級感があります✨✨
新品未使用　トリーバーチ ミラー 59698 黒 ショルダーバッグ

telfar×ugg ショルダーバッグ　テルファー　アグ
setsuko sagittaireの定番"city"は小ぶりなバケツ型です。
オールドグッチ ショルダーバッグ フラップ クレスト チャーム ポシェット GG
本体は品があるサテン生地に表情があります。
CHARLES & KEITH ショルダーバッグ ya58
年間を通してご愛用頂けます。
アンテプリマ ワイヤーバッグ チェーンショルダー ルッケット　白×ピンク
フリル部分はお洋服の仕様と同じバイヤスカットにすることで波打つフリルが完成します。
Chloe edith ミニバッグ
たっぷりと贅沢なフリルをお楽しみください。
ボッテガヴェネタBottega Veneta 鹿革チェルボホーボー Lサイズ
長財布も入ります。
マイケルコースショルダーバッグ2way
ショルダーストラップは長さの調節可能で斜め掛けできます。
トフアンドロードストーン　レヴュー・リザード
取り外しも可能。
【未使用品】RLL ローレン ラルフ ローレン 2WAYレザー ショルダーバッグ
ポケットは内側に２つ✨
J &M DAVIDSON バッグ

J&M DAVIDSON ジェイアンドエムデヴィッドソン カーニバル フリンジ
【サイズ】
再値下げしました　PRADA レザー✖️ナイロン　黒色チェーンバック　Black
高さ　19.5㎝
ピエールアルディ レオパード ALPHA アルファ ショルダーバッグ
横　　16㎝
FENDI フェンディ マンマバケット バケットバッグ スパンコール ビーズ
取手　33㎝
LOEWE パズルバック スモール ショルダー
ショルダーストラップ　最長135センチ　調節可能

JUNYA WATANABE がま口 ツイード チェーン ショルダーバッグ

商品の情報

ブランドドゥロワー
商品の状態新品、未使用

GANNI ノットバケットバッグ ショルダーバッグ

ルイヴィトン　ミュゼット 斜め掛け　ショルダーバッグ

【超美品】シンクビー！クリムト 接吻 2way ショルダーバッグ

『美品』miumiuショルダーバッグ
#晴れ時々アイスクリーム可愛いバッグ↑たくさん可愛いバッグ出品中(*^^*)❤️おまとめ割引あり⭐️⭐️⭐️セツコサジテールSetsuko sagittaire 元スタイリストの大久保節子さんが手掛けるブラド"Setsuko sagittaire"と安西こずえさんがコラボレーションしたバックで、名古屋タカシマヤ限定のコラボアイテムになります。厚めのサテン生地で高級感があります✨✨setsuko sagittaireの定番"city"は小ぶりなバケツ型です。本体は品があるサテン生地に表情があります。年間を通してご愛用頂けます。フリル部分はお洋服の仕様と同じバイヤスカットにすることで波打つフリルが完成します。たっぷりと贅沢なフリルをお楽しみください。長財布も入ります。ショルダーストラップは長さの調節可能で斜め掛けできます。取り外しも可能。ポケットは内側に２つ✨【サイズ】高さ　19.5㎝横　　16㎝取手　33㎝ショルダーストラップ　最長135センチ　調節可能

商品の情報

ブランドドゥロワー
商品の状態新品、未使用

独特な店 専用❤️Setsuko sagittaire✖️安西こずえ❤️サテン ショルダーバッグ

54分钟前

独特な店 専用❤️Setsuko sagittaire✖️安西こずえ❤️サテン ショルダーバッグ

¥35,000 ¥19,950

(税込) 送料込み
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コメント (12)

46ab71
独特な店 専用❤️Setsuko sagittaire✖️安西こずえ❤️サテン ショルダーバッグ 独特な店 専用❤️Setsuko sagittaire✖️安西こずえ❤️サテン ショルダーバッグ

上等な 専用❤️Setsuko sagittaire✖️安西こずえ❤️サテン

上等な 専用❤️Setsuko sagittaire✖️安西こずえ❤️サテン


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