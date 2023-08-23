独特な店 専用❤️Setsuko sagittaire✖️安西こずえ❤️サテン ショルダーバッグ

#晴れ時々アイスクリーム可愛いバッグ

希少✨Jean Paul GAULTIER ジャンポールゴルチエ ニューローズ



OLD COACH ショルダーバッグ 6218

↑たくさん可愛いバッグ出品中(*^^*)❤️

キタムラキャンパスバック

おまとめ割引あり⭐️⭐️⭐️

ルイヴィトン♡ LOUIS VUITTON リポーターPM モノグラム 保存袋



ダーリッチ キルティングスクエアミニバッグ

セツコサジテール

アンテプリマ 3way ワイヤーバック

Setsuko sagittaire

Christian Louboutin クリスチャンルブタン￼トリルビ スモール



美品！コーチバッグ coachレザー ブラウン

元スタイリストの大久保節子さんが手掛けるブラド"Setsuko sagittaire"と安西こずえさんがコラボレーションしたバックで、名古屋タカシマヤ限定のコラボアイテムになります。

ミニバック SANTI サンティ ハート クラッチバック ユナイテッドアローズ

厚めのサテン生地で高級感があります✨✨

新品未使用 トリーバーチ ミラー 59698 黒 ショルダーバッグ



telfar×ugg ショルダーバッグ テルファー アグ

setsuko sagittaireの定番"city"は小ぶりなバケツ型です。

オールドグッチ ショルダーバッグ フラップ クレスト チャーム ポシェット GG

本体は品があるサテン生地に表情があります。

CHARLES & KEITH ショルダーバッグ ya58

年間を通してご愛用頂けます。

アンテプリマ ワイヤーバッグ チェーンショルダー ルッケット 白×ピンク

フリル部分はお洋服の仕様と同じバイヤスカットにすることで波打つフリルが完成します。

Chloe edith ミニバッグ

たっぷりと贅沢なフリルをお楽しみください。

ボッテガヴェネタBottega Veneta 鹿革チェルボホーボー Lサイズ

長財布も入ります。

マイケルコースショルダーバッグ2way

ショルダーストラップは長さの調節可能で斜め掛けできます。

トフアンドロードストーン レヴュー・リザード

取り外しも可能。

【未使用品】RLL ローレン ラルフ ローレン 2WAYレザー ショルダーバッグ

ポケットは内側に２つ✨

J &M DAVIDSON バッグ



J&M DAVIDSON ジェイアンドエムデヴィッドソン カーニバル フリンジ

【サイズ】

再値下げしました PRADA レザー✖️ナイロン 黒色チェーンバック Black

高さ 19.5㎝

ピエールアルディ レオパード ALPHA アルファ ショルダーバッグ

横 16㎝

FENDI フェンディ マンマバケット バケットバッグ スパンコール ビーズ

取手 33㎝

LOEWE パズルバック スモール ショルダー

ショルダーストラップ 最長135センチ 調節可能

商品の情報 ブランド ドゥロワー 商品の状態 新品、未使用

#晴れ時々アイスクリーム可愛いバッグ↑たくさん可愛いバッグ出品中(*^^*)❤️おまとめ割引あり⭐️⭐️⭐️セツコサジテールSetsuko sagittaire 元スタイリストの大久保節子さんが手掛けるブラド"Setsuko sagittaire"と安西こずえさんがコラボレーションしたバックで、名古屋タカシマヤ限定のコラボアイテムになります。厚めのサテン生地で高級感があります✨✨setsuko sagittaireの定番"city"は小ぶりなバケツ型です。本体は品があるサテン生地に表情があります。年間を通してご愛用頂けます。フリル部分はお洋服の仕様と同じバイヤスカットにすることで波打つフリルが完成します。たっぷりと贅沢なフリルをお楽しみください。長財布も入ります。ショルダーストラップは長さの調節可能で斜め掛けできます。取り外しも可能。ポケットは内側に２つ✨【サイズ】高さ 19.5㎝横 16㎝取手 33㎝ショルダーストラップ 最長135センチ 調節可能

商品の情報 ブランド ドゥロワー 商品の状態 新品、未使用

JUNYA WATANABE がま口 ツイード チェーン ショルダーバッグGANNI ノットバケットバッグ ショルダーバッグルイヴィトン ミュゼット 斜め掛け ショルダーバッグ【超美品】シンクビー！クリムト 接吻 2way ショルダーバッグ『美品』miumiuショルダーバッグ