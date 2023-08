新品 未使用です

メインキャラクターの一人であるルーカス・シンクレアが作中で着用する『TIMEX タイメックス 』の

キャンパーにちなみ作られたコラボレーションモデル

劇中の「アップサイド・ダウン=裏側の世界」を表現した、数字が逆さまの文字盤が唯一無二の存在感を醸成。

INDIGLOナイトライトを点灯させると、強敵モンスター「デモゴルゴン」のシルエットが出現

レジンケースでケース幅は40mm

ベルト:ナイロン製

防水性能:5気圧防水

クオーツ式

インディグロナイトライトを備える

ラグ幅:20mm

ケース厚:12mm

ケース径/幅40mm

【Stranger Thingsとは】

Netflixシリーズ「 ストレンジャーシングス 未知の世界」 1980年代の小さな町ホーキンスを舞台に、突然姿を消した少年ウィルの失踪事件と突如現れた謎の少女イレブンを巡り、想像を超える不可解な事件に巻き込まれながらも、少年たちが友人や家族を守るために事件解決に立ち向かうミステリー・アドベンチャー。80年代の名作映画へのリスペクトが込められたドラマチックな展開と緊張感あふれるスリラー描写、そして心躍る子供たちの友情と冒険が組み合わさった本作は、2016年のシーズン1配信開始以来、全世界で大ヒット!世界中に社会現象とも言えるムーブメントを巻き起こす

#CASIO

商品の情報 ブランド タイメックス 商品の状態 新品、未使用

