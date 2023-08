人気特価激安 ROOTSTOCK blurhms 22SS BIG HEAVYMETALTee Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

blurhms ROOTSTOCK 22SS HEAVYMETAL Print Tee BIGです。

サイズは2です。

着丈67.5、肩幅49.5、身幅62、袖丈25です。

BIGサイズなのでゆったりとした作りです。

一度短時間のみの着用です。

目立った汚れや傷等はありません。

切り離しておりますが、タグもお付けします。

完全中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。

※値下げ不可。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ブラームス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

