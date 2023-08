【本日特価】 ギター用 《良品》VOX モデリングアンプ リズム機能内蔵 MINI5-RM アンプ

★はぎさん 様専用ページ★

【商品名】

ギター用 モデリングアンプ

リズムパターン内蔵

リズム機能内蔵

コンパクト

モデリング

ギターアンプ

【商品状態】

こちらの商品は中古品となります。

見た限りでは、傷や汚れは見当たらずとても状態の良い商品です。

コンディションにつきましては併せまして添付画像ご確認ください。

※動作確認済み。良好です。

※あくまで個人による判断ですので、ご理解ある方で神経質な方はご遠慮ください。

【商品概要】

●抜群のフットワークを誇る軽量

●コンパクトなモデリング

●アンプMINI5にリズム機能がプラス

●パターンをバックに演奏できるMINI5 Rhythm

●VOX MINIシリーズは、ロング・セラーを続ける軽量・コンパクト、電池駆動のモデリング。

●最新モデルMINI5 Rhythmは、11種のアンプ・サウンド、8種のエフェクトを筆頭に、リズム機能までも新たに搭載。

●計99種類ものバリエーションを誇り、多彩なリズム・パターンをバックに演奏を楽しむことができます。

●ロング・セラーを続ける軽量・コンパクト、そして電池駆動のモデリング・アンプ。リアルなサウンドをどこへでも持ち運べ、自宅からストリートへと活躍の場を選びません。

アンプ・モデル数:11

エフェクト・タイプ数:8

リズム・パターン数:99

入出力端子:INPUT端子×1、MIC IN端子×1、AUX IN端子×1、PHONES端子×1

【ブランド】

VOX/ヴォックス

【色】

アイボリー

【サイズ】

高さ : 24cm

横幅 : 24cm

奥行 : 16cm

【発送について】

24時間以内に即発送可能です♪

日時指定などございましたら、お知らせください✩

商品の情報 ブランド ヴォックス 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 ブランド ヴォックス 商品の状態 未使用に近い

