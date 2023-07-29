福袋特集 2022 ポケカ　ポケモンカード　ＰＳＡ１０　カプ・テテフ GX　２５ｔｈ ポケモンカードゲーム

２６日から３日間毎にお値上げをさせていただきますので、

ポケモンカード サンダースex psa10 極美品 1st edition

ご購入ご検討の方はお早めのご購入を・・・・。

カミツレのきらめきSR 2枚 1/4インチスクリューダウン（溝あり）2枚セット



ゲンシグラードンEX



【在庫1点のみ☆】ポケモンカード エーフィV スペシャル アート SR

ご覧いただきありがとうございます。

【美品】 イーブイプロモ NAGABA フルコンプ 9種セット



ナンジャモSAR サーチパック③

出品商品は・・・・

トリプレットビート シュリンクなし 2BOX

＊ポケモンカード PSA１０ カプ・テテフGX ２５ｔｈ

メイsr psa 9 ポケカ ドリームリーグ ポケモンカード

になります。

ポケモンカード旧裏 お誕生日ピカチュウ



【新品未開封】ポケモンカード151 シュリンク付き未開封BOX

当方が見る限り綺麗な状態だと思いますが、

【psa10】ブルーの探索 SR ゼニガメ タッグオールスターズ

PSA10のカードのランク・状態等を含め詳細につきましては

PSA9 ピカチュウ 見返り美人 PSA10 ウッウ セット

購入・ご検討者様にてお調べいただいたうえ種類や状態等は

新品未開封 ポケカ 151 box シュリンク付 2box ポケモンカード

画像にてご確認・ご判断いただき購入者様の自己責任において

クレイバースト28パック スノーハザード21パック 49パック サーチ済み

ご購入ください。

【絶版】ミステリーボックス ルギアＶプロモカード&サプライセット



ポケモンカード ゲンガー＆ミミッキュ sa PSA9

神経質の方や完品美品をお求めの方は申し訳ございませんが

マスカーニャSAR、デカヌチャンSAR

ご購入をお控えいただければ幸いです。

[たわぴー様専用]お誕生日ピカチュウ 25th psa10 連番 3枚



ポケモンカード ブラッキー25th

梱包・発送ですが・・・・

トゲピー&ピィ&ププリンGX SA SR HR 3枚

＊レターパックライトにて発送させていただきます。

ブイスターユニバース トリプレットビート



nono様専用強化拡張パック151 2BOX シュリンク無し ペリペリ有り

＊破損・水濡れ防止対策をして発送させていただきます。

ポケモンカードミュウexsar



ポケモンカード 7枚 エネルギーカード プロモ

＊商品発送後の紛失・盗難・破損等々の全てのトラブルにおいて

グルーシャsarアセロラsr

当方は一切の責任は負いません。

ポケモンカード 151 リザードン フシギバナ sar ar ヒトカゲ



ポケモンカード151 1BOXシュリンク有

＊トラブル防止（すり替え・破損等）につき、

chanco様専用 見返り美人 ピカチュウ ウッウ プロモ

購入後の返品・キャンセル等ははお受け出来ません。

クレイバースト スノーハザード 各1BOX分 ビックカメラ ポケモンカード



ディズニー100 ヴァイスシュバルツ 1box

よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

２６日から３日間毎にお値上げをさせていただきますので、ご購入ご検討の方はお早めのご購入を・・・・。ご覧いただきありがとうございます。出品商品は・・・・＊ポケモンカード PSA１０ カプ・テテフGX ２５ｔｈになります。当方が見る限り綺麗な状態だと思いますが、PSA10のカードのランク・状態等を含め詳細につきましては購入・ご検討者様にてお調べいただいたうえ種類や状態等は画像にてご確認・ご判断いただき購入者様の自己責任においてご購入ください。神経質の方や完品美品をお求めの方は申し訳ございませんがご購入をお控えいただければ幸いです。梱包・発送ですが・・・・＊レターパックライトにて発送させていただきます。＊破損・水濡れ防止対策をして発送させていただきます。＊商品発送後の紛失・盗難・破損等々の全てのトラブルにおいて当方は一切の責任は負いません。＊トラブル防止（すり替え・破損等）につき、購入後の返品・キャンセル等ははお受け出来ません。よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

美品 グレイシア リーフィア SARセット VスターユニバースYu NAGABA × ポケモンカードゲーム スペシャルBOX ピカチュウプロモ