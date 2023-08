●ご覧頂きありがとうございます

☆WILSONS LEATHER CHASE レザージャケット サイズXL



★フォロー割★

このアカウントをフォローして頂きましたら100円引きさていただきます

● 使用上の細かなシワがあります

メンズ・レディースを問わないユニセックス品 男女兼用

●商品名

LLBean A-2 type フライトジャケット

●point

希少!

入手困難!

トルコ製!

LLBeanのA-2typeフライトジャケット

独特の雰囲気がある、牛革より軽くて強いゴートスキン(山羊革)で贅沢に作られています

90年代以降に製造された一着になります

A-2(オリジナル)

ビックシルエットですので、オーバーサイズ、ゆるだぼで、着用可能!

年代を感じる色落ちなどダメージがありますが、ヴィンテージ 感があります!

お楽しみください!!

数の少ないXXLになります!

●サイズ

詳細

総丈約76㎝

着丈約65㎝

身幅約70㎝

肩幅約71㎝

袖丈約64㎝

●カラー 茶系 ブラウン

(黒系が少しきいております)

●古着 USED品

全体的に若干の使用感あります!

オールド品ならではの使用感(シワ)、小傷はありますが、特に大きく目立つ汚れ、傷はありませんのでまだまだこれからも着用可能です!

小さい汚れ、小傷、多少の毛玉はご了承下さい!

●古着に関しましては個人での検品になります

最善の目利きで検品しているつもりですが人ぞれ価値観が違いますので古着にご理解宜しくお願いいたします

●また古着に関しまして、基本的に検品してから、出品致しますが、万が一記載のない汚れなど、不備が合った場合は【評価前に】一声掛けて頂けると助かります

●発送は24時間以内にできるだけ発送いたします

発送方法はできるだけ綺麗に包装してから発送いたします!

● 古着 トレンドアイテム など多数出品しております

全アイテム一覧 #anon★フォロー割引あり★複数割引あり

宜しければご覧下さい♪

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド エルエルビーン 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド エルエルビーン 商品の状態 やや傷や汚れあり

