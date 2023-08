90sDogtownのTシャツです。

カラーがホワイトですので極薄な染みなどございますが目立つダメージも無くコンディションは良いと思います。

肩幅 49cm

身幅 50cm

着丈 70cm

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ドッグタウン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

