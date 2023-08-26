ふるさと納税 とわ様専用　東芝　CSD-BZ100A ユービッシュ　光触媒　ウィルス抑制・脱臭 PC周辺機器

とわ様専用になります。
rw-6xr\pro出ました。
Oculus Quest 第1世代 64GB
新品・未開封です。2022年07月に発売された商品です。
ジャンク Cisco WS-C2960X-48FPS-L V02
知り合いから頂いたものですが使用しませんでした。
週末特価‼︎【付属品付き】brotherプリンターMFC-J820 DN
外箱多少傷があります。返品・交換は不可になります。
【未使用】VIVE ベースステーション2.0 クランプおまけ付き
自宅用でも業務用でもお使い頂けます。
マイル様
興味頂いた方は気軽に連絡ください。
APPLE WATCH SERIES4 44mm Space Black
Archgon Thunderbolt 3 2TB M.2 NVMeSSD★美品
Razer Deathadder V3 Pro Black
型名CSD-BZ100A
ルーシィ様専用 GALAXY Tab S8+ 純正キーボードカバー付き
● 設置目安100m3
Oculus Rift Oculus Touch
(例：約25畳 / 天井高さ 2.4m)
FL-43UF340 [43インチ] FireTV搭載 4K 43V型
● 機能除菌(UV-C、光触媒)
Nvr510
脱臭(光触媒)
Razer huntsman v2 日本語配列
● モード3段階
Nuphy Halo65 Black Baby Kangaroo
（パワフル／標準／静音）
【最終値下げ】Logicool G713 ゲーミングキーボード リニア(赤軸)
● 定格電圧AC100V 50 / 60Hz
MAGIC TRACKPAD 3 スペースグレイ
● 消費電力パワフル：75W
logicool gpro super light
標準：53W
【新品未開封】エプソン プリンター カラリオ EP-884AW
静音：40W
ML903 4khz ドングル 付き
● 風量パワフル：1.9 m3/min
HTC VIVE 通常
標準：1.0 m3/min
Apple Pencil 第2世代 本体 即購入⭕️
静音：0.25 m3/min
2.4GHz 屋外用アクセスポイント TP-LINK CPE210 2台
● 運転音パワフル：51 db
HP OFFICEJET 200 MOBILE CZ993A バッテリー付き
標準：38 db
オムロン BY50S 新品 未使用
静音：24 db
Zowie ZA13-C Wireless
● サイズ高さ：850 mm
Black Cherry Pie 85個
幅：420 mm
APPLE WATCH 40mm (SERIES 4)
奥行：194 mm
keychron Q2 US配列 赤軸
● 電源コード長さ1.8 m(灰色)
CANON A4インクジェットプリンター 複合機 PIXUS TS8330 美品
● 質量14 kg
オムロン BY35S 新品 未使用
Apple Magic Keyboard UK 配列 iPad 11インチ用
オキ トナー TNR-C3KK1
【新品未使用】HaritoraX1.1 肘腰拡張セット
トナーカートリッジ及びトナー回収ボトル
とわ様専用になります。新品・未開封です。2022年07月に発売された商品です。知り合いから頂いたものですが使用しませんでした。外箱多少傷があります。返品・交換は不可になります。自宅用でも業務用でもお使い頂けます。興味頂いた方は気軽に連絡ください。 型名CSD-BZ100A● 設置目安100m3(例：約25畳 / 天井高さ 2.4m)● 機能除菌(UV-C、光触媒)脱臭(光触媒)● モード3段階（パワフル／標準／静音）● 定格電圧AC100V 50 / 60Hz● 消費電力パワフル：75W標準：53W静音：40W● 風量パワフル：1.9 m3/min標準：1.0 m3/min静音：0.25 m3/min● 運転音パワフル：51 db標準：38 db静音：24 db● サイズ高さ：850 mm幅：420 mm奥行：194 mm● 電源コード長さ1.8 m(灰色)● 質量14 kg