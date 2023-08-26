ふるさと納税 とわ様専用　東芝　CSD-BZ100A ユービッシュ　光触媒　ウィルス抑制・脱臭 PC周辺機器

とわ様専用になります。

rw-6xr\pro出ました。



Oculus Quest 第1世代 64GB

新品・未開封です。2022年07月に発売された商品です。

ジャンク Cisco WS-C2960X-48FPS-L V02

知り合いから頂いたものですが使用しませんでした。

週末特価‼︎【付属品付き】brotherプリンターMFC-J820 DN

外箱多少傷があります。返品・交換は不可になります。

【未使用】VIVE ベースステーション2.0 クランプおまけ付き

自宅用でも業務用でもお使い頂けます。

マイル様

興味頂いた方は気軽に連絡ください。

APPLE WATCH SERIES4 44mm Space Black



Archgon Thunderbolt 3 2TB M.2 NVMeSSD★美品



Razer Deathadder V3 Pro Black

型名CSD-BZ100A

ルーシィ様専用 GALAXY Tab S8+ 純正キーボードカバー付き

● 設置目安100m3

Oculus Rift Oculus Touch

(例：約25畳 / 天井高さ 2.4m)

FL-43UF340 [43インチ] FireTV搭載 4K 43V型

● 機能除菌(UV-C、光触媒)

Nvr510

脱臭(光触媒)

Razer huntsman v2 日本語配列

● モード3段階

Nuphy Halo65 Black Baby Kangaroo

（パワフル／標準／静音）

【最終値下げ】Logicool G713 ゲーミングキーボード リニア(赤軸)

● 定格電圧AC100V 50 / 60Hz

MAGIC TRACKPAD 3 スペースグレイ

● 消費電力パワフル：75W

logicool gpro super light

標準：53W

【新品未開封】エプソン プリンター カラリオ EP-884AW

静音：40W

ML903 4khz ドングル 付き

● 風量パワフル：1.9 m3/min

HTC VIVE 通常

標準：1.0 m3/min

Apple Pencil 第2世代 本体 即購入⭕️

静音：0.25 m3/min

2.4GHz 屋外用アクセスポイント TP-LINK CPE210 2台

● 運転音パワフル：51 db

HP OFFICEJET 200 MOBILE CZ993A バッテリー付き

標準：38 db

オムロン BY50S 新品 未使用

静音：24 db

Zowie ZA13-C Wireless

● サイズ高さ：850 mm

Black Cherry Pie 85個

幅：420 mm

APPLE WATCH 40mm (SERIES 4)

奥行：194 mm

keychron Q2 US配列 赤軸

● 電源コード長さ1.8 m(灰色)

CANON A4インクジェットプリンター 複合機 PIXUS TS8330 美品

● 質量14 kg

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 新品、未使用

とわ様専用になります。新品・未開封です。2022年07月に発売された商品です。知り合いから頂いたものですが使用しませんでした。外箱多少傷があります。返品・交換は不可になります。自宅用でも業務用でもお使い頂けます。興味頂いた方は気軽に連絡ください。 型名CSD-BZ100A● 設置目安100m3(例：約25畳 / 天井高さ 2.4m)● 機能除菌(UV-C、光触媒)脱臭(光触媒)● モード3段階（パワフル／標準／静音）● 定格電圧AC100V 50 / 60Hz● 消費電力パワフル：75W標準：53W静音：40W● 風量パワフル：1.9 m3/min標準：1.0 m3/min静音：0.25 m3/min● 運転音パワフル：51 db標準：38 db静音：24 db● サイズ高さ：850 mm幅：420 mm奥行：194 mm● 電源コード長さ1.8 m(灰色)● 質量14 kg

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 新品、未使用

オムロン BY35S 新品 未使用Apple Magic Keyboard UK 配列 iPad 11インチ用オキ トナー TNR-C3KK1【新品未使用】HaritoraX1.1 肘腰拡張セットトナーカートリッジ及びトナー回収ボトル