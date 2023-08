【新品未開封】

《初回限定盤A+初回限定盤B+通常盤》

◎先着特典付き

・クリアポスター(A4)

・ステッカーシート(A6)

・アクリルスマホスタンド

⚠︎未開封のため、封入特典の期間限定動画視聴シリアルナンバーが各種に入っておりますが、期限切れのため無効となっております。

★状態★

余分に購入してしまっており、発売と購入から約1年経ちますが暗所にて保存しておりました。

新品未開封で先着特典も全て揃っております。

汚れ、傷などは一切ございません。

気になる方は写真をご確認お願いいたします。

★その他★

こちらは即購入して頂いて構いません。

バラ売りは御遠慮お願いします。

とってもかっこいい5人の『Made in』是非ご覧下さい♡

#KingPrince #King_Prince #キンプリ #CD・DVD

#Madein #メイドイン #アルバム

#永瀬廉 #神宮寺勇太 #平野紫耀 #髙橋海人 #岸優太 #岩橋玄樹

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

