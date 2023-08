はじめまして!

商品は challenge チャレンジャー の ラグラン 7部袖 になります。

色は ブラック に プリント です。

サイズは Lサイズ です。

総丈 65cm

着丈 62.5cm

身幅 43.5cm

肩幅 縫い目がないため計測不可

脇下から裾まで 38.5cm

袖丈(首元内側から袖端まで) 50.5cm

袖幅 14.5cm

裾幅 44cm

素人採寸ですのでご理解のほど宜しくお願い致します。

品質:表地 コットン100%

品番:CLG-TS 013-015

※ 貴重 な レア 商品かと思います!!

【重要】

※細目の商品です。 普段 S 〜 M サイズの方におすすめです!!

※大事に愛用しておりましたので多少の使用感(擦れ毛羽立ち、小さな毛玉、細かなプリント割れ、色落ちなど)があるかと思います。またタンスで保管時に衣服どうしで多少は擦れておりますので完璧を求める方や神経質な方はご遠慮下さい。他人のタンスのにおいや防虫剤のにおいが気になる方もご遠慮下さい。

※不明点は質問よろしくお願い致します。

※小さく折りたたんで配送させて頂きますので、たたみジワはご理解ください。

770-7590

カラー···ブラック

シャツ種類···ラグランTシャツ

袖丈···七分袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド チャレンジャー 商品の状態 やや傷や汚れあり

