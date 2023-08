此方は8ミリ VideoHi8 仕様です

外観

本体はキズも少なく美品クラスだと思います

ハンドベルトは老化あり 画像参照

液晶モニターは綺麗に表示します

動作確認済み

動作

ビデオ撮影ok

ズームok

カセット出し入れok

液晶画面表示ok

ファインダー表示ok

再生ok

早送りok

巻き戻しok

付属品

ACコード

ACアダプターチャージャー

リモコン

バッテリー 使えるかわからないのでオマケでお願いします

SONY製カメラ バック 傷みあり

その他細かな動作は未確認です

画像の物が全てですので画像確認の上お願いします

検索

パナソニック

SONY

TOSHIBA

ビクター

JVC

シャープ

キャノン

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 傷や汚れあり

