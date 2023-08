限定版 NH NEIGHBORHOOD TEE XL Black SS-1 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ネイバーフッド

コットン天竺のオリジナルボディーを使用したショートスリーブTシャツ。 今シーズンよりストレッチ性に優れる新素材を採用。左胸、バックにラバープリント。ワンウォッシュ。

ブランド名:neighborhood

発売時期:2023年月 商品名:NH . TEE SS-1

購入場所:neighborhood

サイズ:XL

状態:新品未使用

備考:

※確実正規品です。本物ですか?等の質問はご遠慮お願いします。 ※落札から3時間以内のご連絡、6時間以内の入金できる方のみご購入ください。 (守れない方は自動的にキャンセルとさせて頂きます。)

※購入時にプロフィール欄にある注意事項に同意したものとします。 最後まできっちりお取り引きできる方のみのご購入でお願い致します

wind and seaやオフホワイト

シュプリーム、ダブルタップスとのウェアとも相性抜群です。

#wtaps

#ダブルタップス

#neighborhood

#ネイバーフッド

#spot

#スポット

#tee

#Tシャツ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ネイバーフッド 商品の状態 新品、未使用

