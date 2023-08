アトリエドゥサボンのギンガムワンピースです

着用する機会がないため出品します

1回着用しました

使用感の少ない美品です

保管の関係で多少シワがついています

カラー‥グリーン

サイズ‥ フリー

身幅‥46cm

着丈‥115cm

定価 17050円

***

商品説明

ハンドステッチがきいた麻のタックワンピース。くたっとした麻のギンガム素材でこれからのシーズンにたくさん活躍しそう。さらりと1枚で着てもさまになるワンピースです。ところどころにハンド刺繍でステッチをいれました。グリーンにはイエロー、ブラックには赤、ブルーにはオレンジを合わせアクセントに。胸下からひらくタックもポイント。ほどよく広がるラインが涼しげな印象に。衿ぐりはノーカラー、袖丈も半袖より長めに設定し、長く愛用して頂ける形にしました。

***

AMBIDEX アンビデックス bulle de savon ビュルデサボン l'atelier du savon アトリエドゥサボン fig london フィグロンドン chambre de charme シャンブルドゥシャーム par ici パーリッシィ child woman チャイルドウーマン note et silence ノートエシロンス

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アトリエドゥサボン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アトリエドゥサボンのギンガムワンピースです着用する機会がないため出品します1回着用しました使用感の少ない美品です保管の関係で多少シワがついていますカラー‥グリーンサイズ‥ フリー身幅‥46cm着丈‥115cm定価 17050円***商品説明ハンドステッチがきいた麻のタックワンピース。くたっとした麻のギンガム素材でこれからのシーズンにたくさん活躍しそう。さらりと1枚で着てもさまになるワンピースです。ところどころにハンド刺繍でステッチをいれました。グリーンにはイエロー、ブラックには赤、ブルーにはオレンジを合わせアクセントに。胸下からひらくタックもポイント。ほどよく広がるラインが涼しげな印象に。衿ぐりはノーカラー、袖丈も半袖より長めに設定し、長く愛用して頂ける形にしました。***AMBIDEX アンビデックス bulle de savon ビュルデサボン l'atelier du savon アトリエドゥサボン fig london フィグロンドン chambre de charme シャンブルドゥシャーム par ici パーリッシィ child woman チャイルドウーマン note et silence ノートエシロンス

